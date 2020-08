Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: "Lo único que nos tiene que mover es la ambición"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que ante el Manchester United, al que se enfrentan este domingo en las semifinales de la Liga Europa en Colonia, solo les debe "mover la ambición y la ilusión", y ha recordado que aunque tendrán delante a la mejor versión "de los últimos años" de los 'red devils', a partido único "las distancias se acortan".



"Decir Manchester ya sabes lo que es. Existen pocos equipos en el mundo como el Manchester, como club y con la calidad futbolística que tiene. Es de los mejores Manchester de los últimos años y cuenta con futbolistas de mucha calidad que han conseguido excelentes resultados. Es un equipo de mucho nivel, de alta enjundia. Son semifinales de UEFA Europa League y lo único que nos tiene que mover es la ambición, la ilusión y las ganas por competir y de superar a un rival, ya digo, grandioso", señaló en una entrevista a UEFA.com.



Así, el preparador vasco explicó que será importante mantener fieles a su estilo. "Lo único que nos ocupa es ser nosotros mismos y preocuparnos por conocer al rival. Cada partido tiene sus matices y no hay dos rivales iguales. Pero siempre intentamos respetar nuestras virtudes", manifestó. "A nosotros nos mueve la ilusión por afrontar esta semifinal que nos hemos ganado con trabajo y sacrificio. Además, está lo que significa esta competición para el club", insistió, en relación a los cinco trofeos nervionenses en el torneo.



Además, no considera que el nuevo formato a partido único les beneficie ni les perjudique. "A un partido, las distancias, en cuanto a cualquier error que se tenga, se acortan. Todos los partidos son finales. Es algo que ni beneficia, ni perjudica. Es así, las circunstancias han hecho que sea así, pero no por ello es menos bonita ni atractiva", subrayó.



Por último, Lopetegui alabó el trabajo del grupo. "Estamos encantados con el trabajo, la disciplina y responsabilidad del equipo todo el año. Estamos encantados con la respuesta del equipo y la ilusión que transmite. A partir de ahí, somos conscientes de las dificultades de todas las competiciones, pero la ilusión y la ambición están intactas. Tenemos la sana intención de superar a un rival grandioso", finalizó.