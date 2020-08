Fútbol/Champions.- Previa del Manchester City - Olympique Lyon

El Manchester City se mide avisado al Lyon



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Manchester City y el Olympique de Lyon cerrarán este sábado en el José Alvalade de Lisboa (21.00 horas) los cuartos de final de la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones, el duelo teóricamente más desequilibrado de los cuatro y en el que el conjunto de Pep Guardiola parte como claro favorito.



Los 'citizens' están ante una gran oportunidad de meterse en la penúltima ronda de la máxima competición continental, cuatro años después de hacerlo por última y primera vez, aún en el banquillo estaba Manuel Pellegrini y no el de Santpedor, que fue fichado principalmente para una conquista de Europa que, de momento, se ha estrellado antes de lo esperado.



Y para evitar otra decepción, el equipo inglés se habrá fijado atentamente en lo que está pasando con el formato diseñado por la UEFA, que equilibra algo más las fuerzas, por lo que no se puede fiar de un rival que, además, viene de dar seguramente, con permiso del Atlético de Madrid y su asalto a Anfield, la gran sorpresa en los octavos de final.



El conjunto de Rudi Garcia fue capaz de apear a la Juventus de Cristiano Ronaldo y ahora tratará de repetir 'machada' ante un equipo que llega también muy reforzado por haber eliminado con bastante autoridad y solvencia al Real Madrid, pero que tiene muchas más urgencias por el peso del favoritismo y porque su año no ha sido excesivamente bueno.



El City tiene claro que le tocará medirse a un Lyon que se pertrechará atrás con sus tres centrales en busca de neutralizar el entramado ofensivo del conjunto inglés como hizo hace unos días ante la 'Juve' y hace unas semanas en la final de la Copa de la Liga francesa ante el PSG, ante el que dejó su portería a cero, pese a perder el título en los penaltis y quedarse sin jugar competición europea el año que viene por su mal año en la Ligue 1, donde marchaba séptimo cuando fue cancelada.



Para el choque, Guardiola podría retocar su once respecto al viernes ante los de Zinédine Zidane, un duelo donde se mostró a un gran nivel, con el belga Kevin de Bruyne como auténtico motor y con Raheem Sterling y Gabriel Jesus como quebraderos de cabeza para la defensa madridista.



El brasileño jugó escorado en los dos partidos, pero podría recuperar su puesto más centrado para este encuentro para el que todavía no está listo el argentino Sergio 'Kun' Agüero. Sterling también será fijo y falta por elegir el último componente de ese tridente ofensivo. Ante el 13 veces campeón de Europa, la sorpresa fue Phil Foden, pero este podría dejar su sitio a la variedad de opciones que tiene ahí Guardiola con David Silva, Bernardo Silva y Ryad Mahrez.



EL LYON Y EL RECUERDO DEL AÑO PASADO



Además, para la parte defensiva, el técnico catalán recupera al francés Benjamin Mendy, sancionado para la vuelta de octavos y que debería volver al lateral izquierdo, salvo que quiera mantener a pierna cambiada al portugués Joao Cancelo, un futbolista con un tinte más ofensivo.



El Lyon jugó su única semifinal de la Champions hace diez años e intentará sorprender a Guardiola y al Manchester City como ya hizo en la pasada temporada. Ambos se vieron las caras en la fase de grupos y el equipo francés fue capaz de ganar en el Etihad (1-2) y de repetir buen resultado en el Groupama Stadium (2-2).



Estos resultados le animan para este duelo donde confía en su solidez defensiva y en el peligro arriba que puedan llevar de Memphis Depay y Moussa Dembélé, autor de 16 goles en la Ligue 1, y que pugna por un puesto con el ex de Villarreal Toko Ekambi, titular en Turín hace una semana.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Gabriel Jesus y Sterling



OLYMPIQUE DE LYON: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay y Dembélé.



--ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL).



--ESTADIO: José Alvalade.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.