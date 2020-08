Fútbol/Champions.- Bartomeu: "Piqué tiene razón, tendremos que tomar decisiones"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunció "decisiones" en los "próximos días" después de la histórica derrota (2-8) ante el Bayern de Múnich este viernes en cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Es una noche muy dura. Lo lamento por los aficionados y por todos, no hemos sido el club que somos ni el club que representamos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



El presidente azulgrana habló poco después de que Gerard Piqué pidiera "cambios" en el club. "Felicito al Bayern. Tiene razón Piqué. A partir de ahora tendremos que tomar decisiones, alguna ya la teníamos pensada y habrá otras", afirmó.



"No voy a decir ahora las decisiones, se dirán en los próximos días. Es un día para reflexionar, a partir de mañana intentaremos levantar los ánimos. Prefiero hoy no hablar de decisiones", añadió.