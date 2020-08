Enrique Ponce vuelve a triunfar en los ruedos con la ausencia de Ana Soria en el tendido.

14/08/2020 Enrique Ponce, el día de su 30 aniversario de alternativa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Enrique Ponce ha reaparecido en Fuengirola después de la lesión en la muñeca que sufrió tras su cogida, el pasado 6 de agosto, en El Puerto de Santamaría. Un regreso en el que el diestro se ha reivindicado como número uno del escalafón taurino, pero en el que ha llamado la atención la ausencia de Ana Soria en el tendido.



La joven almeriense, rompiendo con la tradición de las parejas de los toreros, se había convertido en una fija en las faenas de Ponce. Ana se convirtió en la protagonista involuntaria en las plazas de Plasencia, Huelva y El Puerto de Santa María. Una presencia que, según los críticos, distraía al ex de Paloma Cuevas, puesto que estaba más pendiente de su pareja que del toro.



Ahora, y tras una semana recuperándose de su esguince en la muñeca, el de Chiva ha vuelto a los ruedos, pero sin el apoyo de Ana Soria en el tendido. ¿Habrán tenido algo que ver las críticas que han sufrido por parte del sector taurino?



En cualquier caso, y demostrando que sigue en plena forma, Enrique Ponce firmó una gran tarde cortando dos orejas. Trofeos que no había conseguido en ninguna de las corridas en las que Ana estaba presente en la plaza. ¿Ha confirmado el diestro sin pretenderlo que su joven novia le distrae cuando acude a apoyarle?



Tras la corrida, pudimos hablar con el ex de Paloma Cuevas y preguntarle acerca de los rumores de boda con Ana Soria, de la que está completa y totalmente enamorado. Ponce, con un altavoz portatil para evitar escuchar nuestras preguntas, da la callada por respuesta. A falta de confirmación o desmentido, nos quedamos con la duda de si el año que viene pasará por el altar con la joven almeriense.