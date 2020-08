Empresas mexicanas lanzan movilización por el empleo para aliviar crisis

Fotografía de archivo tomada el 23 de mayo de 2006 que muestra a un hombre que limpia un cartel con el logo de la empresa de contratación temporal Adecco en Lausana, Suiza. EFE/Laurent Gillieron/Archivo

México, 14 ago (EFE).- Cerca de 22 cámaras empresariales y asociaciones mexicanas lanzaron este viernes la iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo para aliviar la crisis en la que han desaparecido casi 1,2 millones de trabajos formales por la pandemia.

El objetivo es la recolocación laboral de los afectados por la contingencia de COVID-19 a través de capacitación y plazas de trabajo, explicó Francisco Martínez Domene, director de Grupo Adecco México, empresa de capital humano detrás del programa.

"Consideramos que es momento de unir esfuerzos y generar acciones que no solo nos permitan regresar a las labores cotidianas, dentro de la nueva normalidad, sino que aporten un elemento adicional para la reactivación económica del país", manifestó Martínez Domene.

Además de más de medio millón de contagios y 55.000 muertes, la crisis del coronavirus hizo que se perdieran casi 1,2 millón de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La emergencia sanitaria, que decretó el Gobierno el 30 de marzo, suspendió las actividades no esenciales de la economía en abril y mayo, lo que propició una histórica contracción anual del 18,9 % del PIB en el segundo trimestre del año.

Ante este panorama, la iniciativa de Movilización por el Empleo busca acelerar con responsabilidad la recuperación económica que se inició el 1 de junio con el plan de la "nueva normalidad".

Dentro del proyecto, Grupo Adecco ha propuesto una plataforma sin fines de lucro para capacitación en línea y que las empresas compartan vacantes para acelerar la recontratación, que suma 30.000 empleos recuperados en agosto, de acuerdo con el Gobierno.

"Dichos elementos nos pueden ayudar a resolver las necesidades de las industrias esenciales, a la vez que ayudamos a la recolocación de aquellos trabajadores de otros sectores no esenciales que fueron afectados por el COVID-19. Cabe resaltar que esta iniciativa es totalmente social", detalló Martínez Domene.

Movilización por el Empleo es una iniciativa que la empresa, de origen suizo, ya impulsa en otros países.

En México participa el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria y la American Chamber.

También están la Cámara Española de Comercio y el Club de empresarios catalanes en México.

Destacan iniciativas sociales como Humanos Juntos: una experiencia compartida, Incubadora de trabajo para refugiados y retornados, Todos Somos Uno y la Federación Mexicana de Empresarios LGBT (FME-LGBT).