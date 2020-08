El Salvador registra casi 600 muertes y 22.314 casos de COVID-19

Un operador verifica cilindros de oxígeno este viernes en la principal empresa distribuidora de oxigeno, INFRASAL, y que serán trasladados a la red de hospitales nacionales, en San Salvador (El Salvador). EFE /Rodrigo Sura

San Salvador, 14 ago (EFE).- La cifra de fallecidos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 en El Salvador se acerca a los 600 con el reporte de 11 decesos más el jueves y los contagios llegaron a los 22.314, según datos actualizados este viernes.

De acuerdo con la información del sitio oficial covid19.gob.sv, de los 22.314 casos confirmados, 11.264 se encuentran activos, 595 personas han fallecido y 10.455 personas han sido dadas de alta.

Entre el 10 y el 13 de agosto se reportó una leve disminución de casos diarios en comparación con los más de 400 contagios al día que se venían registrando desde mediados de junio.

No obstante, el presidente Nayib Bukele indicó que, a pesar de 4 días seguidos de "bajas fuertes" en el número de contagios detectados, no se puede decir que es una tendencia.

"Sin embargo, de continuar así, estaríamos ante la más grande desescalada porcentual de contagios desde el inicio de la pandemia", añadió.

En los días 10, 11, 12 y 13 de agosto se registraron 397, 375, 349 y 321 contagios, respectivamente.

El Salvador se alista para intensificar su reactivación económica el 24 de agosto tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional un decreto del Gobierno que contenía el plan de desescalada.

Los magistrados señalaron que la norma limitaba derechos constitucionales sin la aprobación legislativa, por lo que llamaron al Ejecutivo de Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa a consensuar un ley que regule estos aspectos.

Sin embargo, lo anterior no fue posible y los constantes choques entre el mandatario y los diputados del Parlamento, de mayoría opositora, han dejado al país sin una ley que regule las medidas sanitarias para contener el avance del virus.

EL SALVADOR NO REPORTA ESCASEZ DE OXÍGENO

El Salvador no reporta escasez de cilindros de oxígeno medicinal, a pesar de que cuando la pandemia estalló en el país, a mediados de marzo, "muchos" salvadoreños realizaron "compras de pánico" del producto, dijo a Efe este viernes Rene Montiel, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de la principal empresa distribuidora de oxigeno.

"Tuvimos los casos de personas que querían adquirir el cilindro solamente para tenerlo en su casa por si les daba la enfermedad", dijo.

Montiel explicó que el producto es vendido solo con una prescripción médica, con la que se pueden entregar un máximo de dos cilindros.

"Con esto se busca que el producto no se escasee y que sea adquirido por las personas que realmente lo necesitan, como enfermos con COVID o con enfermedades crónicas", señaló.

Detalló que para su adquisición "las personas tienen que dejar un deposito de dinero que ronda los 70 a 200 dólares, según el cilindro que se necesite".

"Por lo complicado de la situación no estamos vendiendo los cilindros y lo que se hace es que las personas que vienen se les entrega un tanque con un deposito", dijo.

Montiel agregó que de entregar 15 cilindros diarios, antes de la pandemia, se ha pasado a 150 al día.