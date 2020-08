El historial climático de Kamala Harris en California

(Bloomberg) -- Un consenso poco probable surgió poco después de que Joe Biden seleccionara a Kamala Harris como su compañera de fórmula. El presidente Donald Trump y sus aliados de la industria petrolera llegaron a un acuerdo casi perfecto con activistas climáticos y grupos ambientalistas en una cosa: Harris es una luchadora agresiva contra los combustibles fósiles.

Si bien esa posición podría ser útil para irritar las bases políticas de ambos lados, una revisión de la evidencia de su carrera como fiscal y legisladora indica que Harris parece más moderada de lo que ambos lados admiten. Y su historial muestra que su motivación ha sido impulsada más por la justicia climática que el cambio climático.

“No creo que el clima la despierte a las 3 a.m.”, dice RL Miller, fundador del grupo medioambiental Climate Hawks Votes con sede en California y que conoce a Harris desde hace años.

Comience con el historial relativamente heterogéneo de Harris en combustibles fósiles como Fiscal General de California. Presentó demandas contra varias compañías petroleras por violaciones ambientales y ayudó a asegurar una condena contra Plains All American Pipeline LP por un derrame de 2015 en Santa Bárbara. Pero perseguir a los contaminadores corporativos, especialmente aquellos con bolsillos profundos que ensucian públicamente valiosas propiedades costeras, es relativamente obvio para un fiscal general en un estado con el que cuentan los demócratas.

Aunque la oficina de Harris supuestamente investigó a Exxon Mobil Corp. por acusaciones climáticas, para frustración de grupos ambientalistas como Climate Hawks Votes no se presentó ninguna demanda contra la gigante petrolera. De hecho, Harris se metió en problemas por afirmar en un debate que había perseguido un caso. Mientras tanto, los fiscales generales de Massachusetts y Nueva York iniciaron una acción judicial contra Exxon. Recién el año pasado Harris se unió a otros senadores estadounidenses en un “amicus brief” en apoyo de una demanda climática contra las compañías petroleras por parte de San Francisco y Oakland.

En su primera semana como compañera de fórmula de Biden, Trump ha criticado a Harris por su oposición a la fracturación hidráulico, un método para extraer petróleo y gas natural del lecho de roca. Durante los años que fue fiscal general, California se vio desgarrada por el debate sobre la fracturación hidráulica. El gobernador liberal por lo demás Jerry Brown luchó contra los ambientalistas mientras dejaba crecer el fraccionamiento hidráulico; Harris mantuvo un perfil bajo hasta el final de su mandato, cuando persiguió el fraccionamiento hidráulica en aguas federales cerca de Santa Bárbara. Ahora ella, como Biden, ha prometido reducir el desarrollo de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Vale la pena señalar que la Administración Obama, en la que Biden se desempeñó como vicepresidente, presidió el auge del shale estadounidense impulsado por la fracturación hidráulica.

En otra señal de un enfoque cauteloso, Harris firmó la promesa de dinero sin combustibles fósiles cuando era candidata a la presidencia, pero fue una de los últimos contendientes demócratas en hacerlo. Y no lo hizo públicamente, sino tras escenas, con un fotógrafo.

Sin embargo, el historial de Harris en justicia climática es mucho más claro. Allá por 2005, como fiscal de distrito de la ciudad de San Francisco, abrió la primera unidad de justicia ambiental de la ciudad. Como fiscal general, se enfrentó con compañías petroleras, particularmente en proyectos que afectaban de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos. Escribió una crítica abrasadora del borrador de la declaración de impacto ambiental para una expansión planificada de US$1.000 millones por Chevron Corp. de una refinería con sede en Richmond, con alta presencia de minorías, y para el plan de Valero Energy Corp. de expandir los envíos ferroviarios de crudo en su refinería en la ciudad de Benecia, con una alta concentración de latinos.

Para un observador como Miller de Climate Hawks, impulsar acciones legales contra las refinerías de California marcó a Harris como mucho más proactiva que sus predecesores. Los ejemplos de agresividad similar se remontan al inicio del mandato de Harris como fiscal general. En 2011, cuando la agencia de planificación regional de San Diego, conocida como SANDAG, presentó un plan para la expansión de una carretera, Harris escribió una carta advirtiendo que los efectos de la contaminación localizada serían desproporcionados. El nuevo fiscal general incluso amenazó con demandar, y cuando quedó claro que SANDAG no creía en la amenaza, siguió adelante en 2012 e hizo que el pueblo de California se uniera a la demanda.

Según todos los informes, Harris se ha vuelto más ecológica en el Senado de Estados Unidos, especialmente desde que comenzó a pensar en una candidatura presidencial. Pero incluso allí, sus prioridades han sido más la justicia climática que el cambio climático. Fue una de las primeras en apoyar el Nuevo Pacto Verde y ha copatrocinado una legislación separada de equidad climática con la incondicional del clima Alexandria Ocasio-Cortez.Pero hay evidencia, nuevamente, de que el clima no es su principal preocupación. Harris dejó voluntariamente un escaño en el poderoso Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, que había sido presidido por su predecesora Barbara Boxer, a favor del Comité Judicial.

Paul Bledsoe, miembro de energía y asesor estratégico del Progressive Policy Institute, dice que eso no debería ser una preocupación. “California es la economía de energía limpia más innovadora del mundo, por lo que ser senadora de ese estado la coloca en el epicentro del liderazgo climático”, dice.

De hecho, como fiscal general de California, Harris, por supuesto, tuvo que defender tanto el sistema de límites e intercambio de derechos de emisión de California como sus normas de combustible para vehículos con bajo contenido de carbono contra demandas para desmantelarlos. Protegió ambas cosas exitosamente.

Un enfoque activo pero mesurado del clima, con énfasis en la equidad, podría convertir a Harris en un reflejo adecuado del Partido Demócrata en este momento. Así es como Miller lo ve cada vez más: “Uno de los pilares principales del Nuevo Pacto Verde es la equidad para todos. Kamala es muy sólida en eso”.

