El guardameta argentino Nahuel Guzmán da positivo de la COVID-19

Nahuel Guzmán, portero de Tigres. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 14 ago (EFE).- El guardameta argentino Nahuel Guzmán anunció este viernes que padece el coronavirus, por lo que dejará la portería de Tigres a partir de la quinta jornada del torneo Apertura mexicano en la que su equipo se medirá este domingo con el Toluca.

"Soy positivo al examen COVID-19. Siempre he sido frontal. No es mi intención ni la del Club generar incertidumbre ni falsas especulaciones. El mensaje para nuestra afición y población en general es pedirles que se cuiden y sigan cuidando a los más vulnerables", escribió Guzmán en su cuenta de Twitter.

El mensaje del jugador, de 34 años, se dio poco después de que la entidad con sede en Monterrey anunciara dos positivos asintomáticos en su plantilla.

El otro jugador es el portero suplente Miguel Ortega, quien junto a Guzmán permanecerán aislados.

"Me toca ser responsable y cuidar a mi entorno. Apoyaré desde casa como un hincha más; no bajemos la guardia y cuidémonos todos", añadió el oriundo de Santa Fe en su mensaje.

Tigres ocupa el segundo puesto de la clasificación del torneo Apertura con ocho unidades, a dos del líder América.