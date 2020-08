El Giro de Lombardía, ¿primer 'Monumento' para Evenepoel?

Tiene 20 años y nunca ha participado en uno de los cinco 'Monumentos' del ciclismo, pero a pesar de todo será el favorito el sábado en el Giro de Lombardía: la sensación del inicio de temporada, el belga Remco Evenepoel, está listo para conquistar Italia.

Cuatro vueltas por etapas -Vuelta a San Juan, Vuelta al Algarve, Vuelta a Burgos y Vuelta a Polonia- y cuatro victorias. Sin duda no hay mejor manera de hacerse con la etiqueta de hombre a batir el sábado entre Bérgamo y Como.

"¿Favorito? Quizá sea un poco mi culpa", reconoció este viernes el campeón del equipo Deceuninck-Quick Step en La Gazzetta dello Sport, que ya le imagina también como posible ganador del próximo Giro de Italia.

"Me gusta ese papel, me genera más motivación que estrés. Me da energía positiva", declaró Evenepoel el jueves antes de explicar cómo encaraba esta primera participación en una de las grandes clásicas del calendario.

"Estoy muy impaciente porque esta carrera vale mucho para mí. Es mi primer 'Monumento' y es, junto a la Lieja-Bastoña-Lieja, una de mis clásicas favoritas. Ya he visto mucho esta carrera y ahora puedo participar, es especial".

El coronavirus golpeó duro a esta región del norte italiano, con más de 16.000 muertos de los 35.000 totales registrados en Italia, lo que hace esta 'Lombardía' 2020 especial.

Antes de la salida se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la COVID-19. "Esta salida (...) en Bérgamo es muy simbólica, tras los sucesos que han golpeado nuestra ciudad", resumió el alcalde Giorgio Gori.

- Duro recorrido -

La 'clásica de las hojas secas' fue adelantada del otoño al verano italiano y entre sus participantes no habrá muchos escaladores, concentrados estos días en el Dauphiné para preparar el Tour de Francia.

"La fecha me deja un poco sorprendido. Eso cambia todo", opinó a finales de julio Vincenzo Nibali, dos veces ganador de la prueba y que pese a su incierto estado de forma podría ser uno de los principales rivales para Evenepoel.

El Giro de "Lombardía es normalmente a final de temporada, cuando las temperaturas son más frescas. Y ahora será justo después de la Milán-San Remo. ¡Pam pam! Dos monumentos consecutivos", declaró el siciliano.

Aunque la fecha es inusual, el recorrido no cambia y seguirá siendo duro y pensado para los escaladores. Antes de llegar a orillas del lago de Como al término de 231 kilómetros, los corredores pasarán por las tradicionales dificultades de la clásica italiana: la Madonna del Ghisallo, el muro de Sormano con rampas superiores al 25% y la ascensión de San Fermo della Battaglia al final.

El favorito es Evenepoel porque, como escribe la Gazzetta, "no hay nada o casi nada que no pueda conseguir sobre la silla de una bicicleta".

Nibali intentará hacer valer su perfecto conocimiento de una carrera que ya ha disputado en 12 ocasiones, aunque habrá más aspirantes para el triunfo final.

Su compañero Bauke Mollema, vencedor la temporada pasada, el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del último Giro de Italia, Jakob Fuglsang, George Bennett, que ganó el miércoles en la Gran Piemonte, o los locales Giulio Ciccone y Diego Ulissi aspiran también al triunfo en Como.

stt/sg/gh/dr