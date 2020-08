El colombiano Luis Quiñones afirma que la exigencia en Tigres es máxima

Jesús Angúlo (i) de Atlas disputa el balón con Luis Quiñones (d) de Tigres durante el juego de la Copa GNP por México previo al arranque del torneo Apertura 2020 de la liga de fútbol mexicano, celebrado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Monterrey (México), 14 ago (EFE).- El delantero colombiano Luis Quiñones afirmó este viernes que jugar en Tigres plantea un privilegio y una exigencia máxima.

"Soy un privilegiado de pertenecer a este club donde la exigencia siempre es al máximo, es así por lo que ha ganado. Estar en Tigres es muy exigente, cuando ganas cuestionan si no se goleó y peor es cuando no se gana. Es así cuando juegas en un club tan ganador", aseguró.

Quiñones se refirió así a las críticas que ha recibido Tigres en el torneo Apertura en el que marcha en el segundo puesto con ocho puntos de doce posibles.

"Las críticas siempre van a estar y nosotros estamos tranquilos, hemos hecho buenos partidos, aunque podemos mejorar. Hemos tenido situaciones para adelantarnos en el marcador en todos los juegos, aunque a veces los postes nos han impedido ser más contundentes", declaró.

Sobre su rol, manifestó que, además de marcar goles, debe "colaborar con el juego colectivo".

"Para mí es muy importante estar al nivel del equipo, colaborar con goles o asistencias. Eso me llena de confianza, eso es lo más importante, no sólo hacer goles cuenta, sino colaborar al juego colectivo", precisó.

De cara a la próxima jornada del torneo, admitió que su equipo debe tener cuidado en la visita al estadio la Bombonera de Toluca, a 2.660 metros de altitud sobre el nivel del mar.

"Toluca es un rival que viene mejorando, será muy difícil, en su estadio se hace muy fuerte porque le ayuda la altura, pero nosotros sabemos que podemos sacar un triunfo que nos dé un impulso importante para lo que nos viene en el calendario".

"Tengo mucha confianza en lo que hago, eso me llena de alegría, Busco siempre dar lo mejor para ayudar al equipo a entrar a la liguilla y luchar por el campeonato".

Toluca, rival de Tigres este domingo en partido de la quinta fecha, cupa el séptimo puesto con seis puntos.