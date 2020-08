El City de Pep ante el maleficio del Lyon

El Manchester City de Pep Guardiola no sabe los que es ganar al Olympique de Lyon, aunque el técnico español tiene un buen recuerdo del 2009 cuando venció a los galos en Champions en el banquillo del FC Barcelona, edición en la que los "culés" se alzaron con su tercera orejona. EFE/EPA/Oli Scarff /Archivo

Lisboa, 14 ago (EFE).- El Manchester City de Pep Guardiola no sabe los que es ganar al Olympique de Lyon, aunque el técnico español tiene un buen recuerdo del 2009 cuando venció a los galos en Champions en el banquillo del FC Barcelona, edición en la que los "culés" se alzaron con su tercera orejona.

El choque será este sábado en el Estadio José Alvalade de Lisboa y esconde un sinfín de alicientes, sin olvidar que el proyecto multimillonario de los citizens que lidera Guardiola tiene la obligación de vencer en una Champions.

El pasado más reciente recuerda a los ingleses que, en la pasada Champions, el Lyon de Rudi García les "robó" cuatro puntos, ya que en Francia empataron a dos y en Manchester vencieron los franceses por 1-2.

Es, precisamente, la última derrota de los de Guardiola en Liga de Campeones.

La mayor incógnita que guarda Rudi García es la referencia ofensiva que acompañará al holandés Memphis Depay, jugador al que le ha venido bien el parón por la pandemia, ya que se ha podido recuperar de la rotura de ligamento que sufrió a finales de 2019.

Moussa Dembelé o el exdelantero del Villarreal camerunés Ekambi, esa es la sorpresa que guardará hasta el final Rudi García.

En la final de la Copa de la Liga francesa, que el Lyon perdió en los penaltis contra el PSG el pasado 31 de julio, el titular fue Dembelé. Sin embargo, en el partido de vuelta contra el Juventus el pasado 7 de agosto, Rudi García apostó en el once inicial por Ekambi, un jugador que llegó cedido del Villarreal, aunque en junio pasado ejerció la opción de compra por 11,5 millones de euros.

Se prevé que el planteamiento del Lyon sea similar al de octavos contra el Juventus, muy armado en defensa.

Entre los más en forma, el extremo marfileño Cornet que en el partido de septiembre de 2018 fue la pesadilla del Manchester City, aunque en los últimos días ha acusado problemas en los cuádriceps.

Este choque supondrá el reencuentro del guardameta del Lyon Anthony Lopes con su país natal, ya que, aunque su infancia la pasó en Francia y se formó en las categorías inferiores del Lyon, el portero es internacional con Portugal.

Otro de los que regresará a su ciudad es el internacional Bernardo Silva, que se formó en el Benfica, el club de su corazón en el que no le importaría terminar su carrera.

Será una de las bazas de Pep para dominar el juego en la medular, aunque contra el Real Madrid no entró hasta mediada la segunda mitad.

Bernardo Silva, que el pasado lunes cumplió 26 años, aseguró estos días que "es una motivación extra" poder ganar la Champions en casa

Pero hay otros dos "benfiquistas" que también se sienten como en casa y que apuntan a titulares en el partido de mañana.

El lateral portugués João Cancelo, que se formó en el club encarnado hasta que lo abandonó en 2015 y el portero brasileño Ederson, que llegó a Lisboa del São Paulo en 2010 y estuvo en el Benfica hasta que en julio de 2017 lo compró en Manchester City.

Es poco probable que el argentino Agüero esté disponible, ya que continúa con su recuperación de rodilla, mientras que el español David Silva apura sus opciones en su última etapa en el Manchester City antes de, presumiblemente, regresar a España.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, David Silva; Foden, Jesus, Sterling.

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

Estadio: Estadio José Alvalade de Lisboa.

Hora: 21:00.

Carlos García