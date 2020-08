¿Dónde estaba Ana Soria mientras Enrique Ponce toreaba en Fuengirola? ¡Os lo descubrimos!

MADRID, 14 (CHANCE)



Como ya os hemos adelantado, Enrique Ponce volvía ayer a los ruedos en Fuengirola después de una semana apartado recupérándose de una lesión en la muñeca. Y lo hizo, de la mejor manera posible cortando dos orejas, pero con la llamativa ausencia de Ana Soria - ahora que nos habíamos acostumbrado a verla apoyando a su pareja - en el tendido.



Pero... ¿Dónde estaba la estudiante de Derecho mientras el ex de Paloma Cuevas se jugaba la vida en los ruedos? Pues ni más ni menos que en su Almería natal, disfrutando de una tranquila y divertida jornada de playa con su pandilla de amigos.



Ha sido la propia Ana la encargada de informarnos de su paradero subiendo una historia a su cuenta de Instagram presumiendo de piernas bronceadas mientras tomaba el sol a orillas del Mediterráneo.



Además, su íntimo amigo Alejandro Flujas, también compartía una imagen de la almeriense, de lo más sonriente, tomando algo con unas amigas en la terraza de una casa. Sin duda, una buena manera de distraerse y no angustiarse pensando en que su enamorado se estaría jugando la vida frente a un toro a poco más de 200 kilómetros de la playa en la que, por primera vez, Ana prefería mantenerse alejada de Ponce y no acudir a la plaza o esperarlo en el hotel.