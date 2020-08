14/08/2020 Cultura.- The LEGO Star Wars Holiday Special, el especial navideño de la saga, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Disney ha anunciado la fecha de estreno de 'The LEGO Star Wars Holiday Special', una aventura navideña en la que los fans pondrán rumbo a Kashyyyk, el planeta de los wookiees y celebrarán el día más esperanzador de la galaxia, el Día de la Vida. Un especial que llegará a Disney+ el 17 de noviembre. CULTURA DISNEY



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Disney ha anunciado la fecha de estreno de 'The LEGO Star Wars Holiday Special', una aventura navideña en la que los fans pondrán rumbo a Kashyyyk, el planeta de los wookiees y celebrarán el día más esperanzador de la galaxia, el Día de la Vida. Un especial que llegará a Disney+ el 17 de noviembre.



'The LEGO Star Wars Holiday Special' reúne a Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose y los droides para disfrutar del Día de la Vida, en el que se conmemora al primer especial navideño de 'Star Wars', emitido en 1978.



Esta versión de LEGO será la primera que llegue a la plataforma de la Casa del Ratón y dará continuidad al legado de estrecha colaboración entre Lucasfilm y LEGO. Una aventura divertida y contada de forma irreverente, pero adorable.



Después de los acontecimientos que se produjeron en 'El ascenso de Skywalker', Rey se prepara para el Día de la Vida y trata de aprender más sobre la Fuerza junto a BB-8. En un misterioso Templo Jedi, Rey se lanza a una aventura que mezcla diferentes secuencias temporales de la maravillosa historia cinematográfica de 'Star Wars'.



REENCUENTRO CON PERSONAJES ICÓNICOS



Se cruzará con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan y con otros héroes y villanos icónicos de las nueve películas de la saga de Skywalker. Pero, ¿volverá a tiempo para la fiesta del Día de la Vida y aprenderá el verdadero significado del espíritu navideño? Junto con el lanzamiento del especial, saldrá a la venta un calendario de Adviento para los más pequeños de la casa.



'The LEGO Star Wars Holiday Special' es una producción de Atomic Cartoons, LEGO Group y Lucasfilm. Está dirigida por Ken Cunningham y escrita por David Shayne, que también ejerce de coproductor ejecutivo. James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert y Keith Malone son los productores ejecutivos.