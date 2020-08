Crisis de combustible en Venezuela se agravará tras derrame

(Bloomberg) -- La crisis de combustible de Venezuela se deteriorará aún más después de que una de sus mayores refinerías suspendiese la actividad durante el fin de semana tras un derrame de petróleo cercano.

La refinería El Palito, de Petróleos de Venezuela SA, dejó de producir gasolina tras el cierre de su craqueador catalítico de fluidos debido a un mal funcionamiento de la válvula, dijo el líder sindical Iván Freites. La refinería estaba produciendo alrededor de 20.000 barriles diarios de combustible cuando se cerró, señaló. Las unidades de destilación de crudo y al vacío también se detuvieron, según una persona familiarizada con las operaciones.

El país perteneciente a la OPEP ya está racionando combustible después de que las mayores refinerías del país sufrieran múltiples averías en las últimas semanas en medio de las sanciones del Gobierno de EE.UU., que prohíben la venta de gasolina al país.

Los intentos de reinicio en la refinería de 140.000 barriles diarios se están complicando por un derrame de petróleo ocurrido el domingo cerca de la instalación, según Freites. Las fuertes lluvias provocaron que parte de crudo y subproductos se derramara y llegara al mar. El derrame de petróleo cerca de El Palito es el segundo en las últimas semanas en afectar la costa caribeña de Venezuela.

El mes pasado, el crudo comenzó a llegar a las playas del parque nacional de Morrocoy, un popular destino turístico conocido por sus playas vírgenes y su vida silvestre. El derrame cubre un área de aproximadamente 8 kilómetros, dijo Eduardo Klein, ecólogo marino de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Este es el peor derrame de petróleo en 24 años, señaló.

En una publicación de Twitter del 10 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Oswaldo Barberá, dijo que se han limpiado casi 6 kilómetros del derrame. La fuente del derrame aún se está investigando. Un portavoz de PDVSA rehusó hacer comentarios.

