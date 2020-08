Coronavirus.- Ardern prorroga doce días el confinamiento de Auckland por el rebrote en la ciudad neozelandesa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este viernes una prórroga de doce días, hasta el 26 de agosto, del confinamiento impuesto a la ciudad de Auckland por el primer rebrote detectado en la nación oceánica en tres meses.



Ardern ha explicado en una rueda de prensa que el objetivo es que el confinamiento cubra al menos el periodo de incubación del virus (14 días), si bien ha subrayado que el Gobierno revisará su decisión el 21 de agosto, por lo que podría revocarse antes, según informa el diario local 'New Zealand Herald'.



"No hay nada que sugiera que necesitamos avanzar hacia el nivel cuatro en estos momentos", ha dicho Ardern, apostillando que Auckland no debería estar en el nivel tres --el actual-- más de lo estrictamente necesario. "Pero lo inteligente es coger un poco de tiempo extra. Rápido y fuerte es mejor", ha sostenido.



Ardern ordenó el pasado martes la vuelta al confinamiento en Auckland y del resto del país al nivel dos tras detectar en dicha ciudad los primeros casos de transmisión comunitaria del coronavirus en más de cien días.



Las alarmas saltaron el lunes, cuando un hombre de entre 50 y 60 años y residente en Auckland se hizo la prueba de la COVID-19 tras presentar síntomas, a pesar de no tener ningún historial de viaje o contactos sospechosos. Dio positivo, lo que llevó a ampliar las pruebas a su familia y tres familiares dieron también positivo.



La directora general de Salud Pública, Ashley Bloomfield, ha informado este viernes de que actualmente hay 30 casos activos asociados a este rebrote, incluidos dos en Tokoroa, si bien el resto están en Auckland.



Nueva Zelanda ha destacado en el contexto de la crisis sanitaria global por su buena gestión de la pandemia de coronavirus. El país cuenta solo 1.602 casos confirmados, incluidas 22 muertes.