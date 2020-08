Coronavirus.- Alemania estudia emitir una recomendación de no viajar a Baleares por el aumento de casos de COVID-19

15/06/2020 Viajeros procedentes de Alemania llegan al hotel en el que se alojarán tras su llegada a Palma de Mallorca el día en el que arranca en Baleares el plan piloto para la reapertura del turismo. El plan tiene previsto la llegada de hasta 10.900 turistas procedentes de Alemania y permite a Baleares convertirse en el primer destino de España que se abre al mercado internacional, y lo hace con dos vuelos programados desde Frankfurt y Düsseldorf, operados por TUIfly. En Palma de Mallorca, Islas Baleares (España), a 15 de junio de 2020. POLITICA Isaac Buj - Europa Press



PALMA DE MALLORCA, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno alemán está estudiando emitir una recomendación de no viajar a Baleares debido al aumento de casos de COVID-19 en las Islas, según ha indicado este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Maria Adebahr.



En una rueda de prensa, ante la pregunta de una periodista, Adebahr ha explicado que el Gobierno estatal se está "asesorando" con el Robert Koch-Institut (RKI) -la agencia federal alemana responsable del control y prevención de enfermedades- sobre la posibilidad de emitir una alerta de este tipo para Baleares, debido al aumento de la incidencia del COVID-19 en la región.



"Estamos siguiendo muy de cerca las cifras del COVID-19 en España", ha declarado Adebahr, que se ha mostrado consciente del incremento de casos en Baleares. Así, ha apuntado que dependiendo del análisis del RKI el Gobierno decidirá si emite o no la recomendación de no viajar a Baleares. "Si fuera así, les informaríamos", ha indicado a los periodistas.



Preguntada por si el Gobierno alemán está siendo reticente a desaconsejar los viajes a Baleares por tratarse del destino preferido de los alemanes, la portavoz del Ministerio ha asegurado que trabajan con "criterios estadísticos" y según las recomendaciones del Robert Koch-Institut.



Baleares inició en junio un plan piloto para la reapertura del turismo exclusivamente con Alemania, que es el principal mercado en Mallorca. Según el Govern, uno de los principales motivos para llevar a cabo la prueba piloto con este país fue que su situación epidemiológica era similar a la de Baleares.



Sin embargo, en los últimos días el número de casos activos en Baleares se ha multiplicado: este viernes el Govern contabilizaba 1.503 casos activos, cuando al cierre de julio eran menos de 300.



No obstante, desde la Conselleria de Salud atribuyen el aumento al hecho de que se ha intensificado el rastreo de casos, y subrayan que la mayoría de nuevos positivos son asintomáticos o leves. Este viernes 122 personas están hospitalizadas por COVID-19 en las Islas, 17 de ellas en la UCI.