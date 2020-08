Con más de 750.000 muertos en el mundo, la pandemia rompe récords en América Latina

Añade anuncio de reunión de la CELAC en párrafo 7 y actualiza cifras en último ///México, 14 Ago 2020 (AFP) - La eventual vacuna de AstraZeneca que producirán México y Argentina contra la covid-19 podría estar disponible en el primer trimestre de 2021, aseguró este jueves el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador."Se están acortando los procesos (...), pero se está pensando tener ya resultados a finales en noviembre (...) y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa.El acuerdo de producción de la vacuna, que será financiada por la fundación del magnate mexicano Carlos Slim, fue anunciado el miércoles en Buenos Aires por el presidente argentino, Alberto Fernández.Según el gobierno mexicano, el objetivo es garantizar el acceso de los países latinoamericanos a la vacuna, desarrollada por la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio anglosueco AstraZeneca. Brasil no está incluido porque tiene un acuerdo por separado."El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso", señaló el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la misma conferencia.Ebrard encabezará el lunes una reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para presentar este acuerdo sobre la vacuna y su distribución en la región, informó en un mensaje de Twitter el organismo, que México preside actualmente.López Obrador subrayó que en México la cobertura será "universal y gratuita""Van a tener acceso todos los mexicanos a la vacuna. No debe haber preocupación de la gente más humilde", sostuvo el gobernante izquierdista.Silvia Varela, representante de AstraZeneca en México, explicó que una vez concluya la fase III de ensayos clínicos, las autoridades sanitarias de ambos países deberán autorizar el inicio de la producción. "Durante el primer trimestre del año arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa será hecha en Argentina, exportada a México para envasado (...), distribución en México y exportación al resto de los países", indicó Varela.La representante de la farmacéutica estimó que la producción inicial de 150 millones de dosis se triplique en el primer semestre de 2021.Además, dijo que Colombia, Chile y El Salvador ya han mostrado interés en el producto, que será destinado primero a "las poblaciones vulnerables y los porcentajes mínimos que los sistemas de salud de cada país establezcan".En Argentina, el laboratorio mAbxience será el responsable de la producción de la sustancia activa, en tanto el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de envasado.México tiene acuerdos con otras firmas, como la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology, para participar en pruebas clínicas de una posible vacuna.México, con 128,9 millones de habitantes, registraba este jueves 55.293 fallecidos y 505.293 contagios del nuevo coronavirus, según cifras oficiales.nc/axm/sem/ll ------------------------------------------------------------- Perú supera los 25.000 muertos y medio millón de casos de coronavirus Por Carlos MANDUJANO =(Fotos+Infografía+Video)= Lima, 13 Ago 2020 (AFP) - Perú superó este jueves los 25.000 muertos por coronavirus, al agregarse al recuento oficial más de 3.600 decesos de semanas anteriores, y sobrepasó además el medio millón de casos confirmados."Tenemos un total de 25.648 fallecidos", dijo el viceministro de Salud, Luis Suárez, en rueda de prensa. La cifra incluye 3.658 decesos de semanas previas, más un récord de 277 muertos en las últimas 24 horas.El funcionario anunció además que el total de casos confirmados subió a 507.996, con récord de 9.441 contagios en las últimas 24 horas.Los contagios venían subiendo desde que fue levantada la cuarentena nacional el 1 de julio, lo que llevó el miércoles al gobierno a reponer el toque de queda dominical, prohibir las reuniones familiares y sociales y colocar más provincias en confinamiento obligatorio."Según el informe que hemos recibido del grupo de trabajo se ha identificado, se ha clasificado hasta el momento 3.658 fallecidos más como defunciones confirmadas con pruebas covid-19", explicó el viceministro."Suman 25.648 defunciones con pruebas de laboratorio positivas de covid-19, de un total de 507.996 casos confirmados desde la detección del primer caso" el 6 de marzo, agregó.Los contagios más que se duplicaron en el país al pasar de 3.300 diarios a inicios de julio a 7.493 esta semana, según cifras oficiales.Con 33 millones de habitantes, Perú es tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México. Con este último país compartía hasta el miércoles el segundo lugar en casos, detrás del gigante sudamericano.Suárez indicó que del total de muertos, "los adultos mayores suman 17.771 defunciones".Al anunciar las nuevas restricciones, el presidente Martín Vizcarra dijo que "el principal foco de contagio son ahora nuestros amigos y familiares", mientras que en abril o mayo eran los mercados y bancos.Vizcarra justificó el toque de queda dominical afirmando que la mayor parte de las reuniones familiares tienen lugar los domingos."Las medidas pueden resultar incómodas o molestas, pero lo hacemos por el bien de todos porque queremos nuevamente revertir el incremento de contagios y continuar el descenso sostenido", dijo el mandatario al participar este jueves en un homenaje a los 125 médicos muertos por coronavirus en el país.La prohibición de salida dominical estuvo temporalmente en vigor de abril a junio.Con las nuevas provincias en cuarentena ahora hay 11 millones de peruanos confinados en sus hogares, un tercio de la población nacional. En Lima y el vecino puerto del Callao no hay confinamiento.Desde marzo rige además en todo el país un toque de queda nocturno y las fronteras están cerradas. Las clases presenciales, que van de marzo a diciembre, están suspendidas por el resto del año. - Patrullaje militar - Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció el jueves que los militares patrullarán durante las horas del toque de queda nocturno y dominical para hacer cumplir las normas.La policía advirtió que los infractores al toque de queda serán multados. Quienes sean sorprendidos circulando en vehículos deberán pagar una multa equivalente a 1.840 dólares.El desconfinamiento gradual fue decretado para reactivar la economía, que se encuentra en cuidados intensivos tras ser fuertemente golpeada por la larga cuarentena nacional, de más de 100 días.En los primeros cinco meses la economía peruana se contrajo en 17% y el Banco Central prevé una contracción de 12,5% este año.Durante la cuarentena total se perdieron 2,6 millones de empleos, según cifras oficiales.En julio reabrieron los centros comerciales, los restaurantes y se reanudaron los viajes nacionales aéreos y terrestres, ante presiones empresariales. Pero el desconfinamiento trajo el repunte de contagios y tiene a los hospitales peruanos operando al límite, con unos 13.800 enfermos de coronavirus, según datos oficiales. cm/fj/ll