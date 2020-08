Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El proyecto de ley de estímulo sigue estancado, Israel y los Emiratos Árabes Unidos forjan un pacto de paz y las cuarentenas para grupos específicos son una nueva normalidad.

Otro revés

El presidente Donald Trump dijo que no vetaría un proyecto de ley de estímulo que contenga fondos para el Servicio Postal, retractándose de comentarios anteriores que vinculaban su oposición a las críticas al voto por correo. En una entrevista con Fox Business el jueves, Trump había dicho que la retención de fondos dificultaría que las personas votaran por correo y las alentaría a ir a las urnas. Los ataques habían generado preocupación entre los demócratas, que intentan conseguir el dinero junto con US$3.600 millones en fondos electorales. Las negociaciones sobre un nuevo plan de ayuda económica por el coronavirus siguen en un punto muerto antes de las convenciones de nominación presidencial para republicanos y demócratas.

Potencial histórico

Israel y los Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo para comenzar a normalizar sus relaciones, un evento potencialmente histórico calificado por las autoridades palestinas como una traición. Una declaración conjunta de Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunció que las dos naciones del Medio Oriente establecerán lazos normales, lo que indica que enviarán embajadores y abrirán relaciones comerciales más directas, incluidos los viajes aéreos. Israel acordó suspender los esfuerzos para declarar su soberanía sobre territorios de Cisjordania, pero ni las autoridades estadounidenses ni las israelíes fijaron un plazo sobre cuánto tiempo se esperaba que durara la suspensión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que la pausa era temporal. Autoridades palestinas calificaron la decisión de los Emiratos Árabes Unidos como una “traición a Jerusalén, Al-Aqsa y la causa palestina”.

Actualización sobre el virus

Las cuarentenas para grupos específicos son la nueva normalidad. Pese a que el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que Inglaterra puede reanudar la flexibilización de sus medidas de confinamiento, el Reino Unido anunció que exigirá que viajeros provenientes de Francia, los Países Bajos y Malta se mantengan en cuarentena durante 14 días. En tanto, Alemania registró el mayor número de nuevos casos diarios desde el 1 de mayo, mientras que el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon, dijo que la situación en su país está empeorando. Como recordatorio, los casos globales registrados superaron los 20,9 millones y ya van más de 759.000 muertes.

Mercados a la baja

Hoy no parece un feliz viernes para los mercados en medio de un renovado nerviosismo por el virus. El índice MSCI Asia-Pacífico registró pocos cambios, mientras que el índice Topix de Japón cerró sin variación. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba 1,5% a las 10:58 a.m., hora del este, después de que datos mostraran una caída récord en el empleo del segundo trimestre. Las acciones de los sectores de viajes y ocio estaban entre las que anotaban mayores descensos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,69% y el oro caía.

También hoy…

Los datos más importantes de hoy son las ventas minoristas para julio en EE.UU., que se darán a conocer a las 8:30 a.m. Se espera que muestren una desaceleración en la recuperación del consumidor con una expansión de 2,1%, frente a 7,5% en junio y 18,2% en mayo. Los datos de la producción industrial y manufacturera de julio se publican a las 9:15 a.m.; la encuesta preliminar de percepción de la Universidad de Michigan para agosto, a las 10:00 a.m.; y el recuento de plataformas de Baker Hughes en EE.UU., a la 1:00 p.m. Hoy es el plazo para que los fondos de cobertura presenten sus tenencias de acciones del segundo trimestre. El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, habla en un evento virtual organizado por el Dallas Friday Club a las 10:00 a.m.

