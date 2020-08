Carmen DeLeon va de "La Voz Kids España" a estrenarse en el estudio de Tainy

Fotografía cedida hoy por Universal Music Latin que muestra a la cantante Carmen DeLeon mientras posa. EFE/Universal Music Latin

Miami, 14 ago (EFE).- La cantautora venezolana Carmen DeLeon debutó este viernes como artista profesional con la canción “Volverás”, una colaboración con el reconocido artista y productor puertorriqueño Tainy.

El tema, escrito por ella y el compositor cubano Andy Clay, es una balada con un toque urbano, cuya letra es una carta a un amor que decidió marcharse.

“Volverás es una canción sobre las personas que te hacen daño, en cualquier tipo de relación, y como su propia arrogancia no los deja ver cómo te lastiman. Las palabras describen el momento en que te das cuenta de que esas personas no te merecen, y tomas la decisión de dejarlas ir", indicó la artista en un comunicado.

"Quiero que las personas sepan que... ¡uno crea la vida que uno desea y que pueden escoger quiénes forman parte de ella! Es importante amarse y valorarse a uno mismo”, agregó.

“Volverás” es el primer sencillo de De León, quien a sus 19 años es la más reciente apuesta de Universal Music y Capitol Records en la música latina.

La artista, nacida en Venezuela, ha vivido entre Estados Unidos, España y México.

De hecho, a los 13 años, en 2015, DeLeon conquistó a España cuando concursó en la edición de ese año del concurso de canto infantil “La Voz Kids”.

La niña llevaba aún su nombre de pila, Carmen Pendones, y conmovió al público con su voz.

Desde entonces se ha estado preparando para cumplir su sueño de ser artista profesional, por lo que su familia, que consiste en sus padres y un hermano, dejó la ciudad española de Barcelona y se mudó a México y luego a Los Ángeles, donde actualmente vive en Estados Unidos.

"Volverás" es el primer sencillo de un disco de seis temas, que espera sacar al mercado este año.

Si bien en la canción De León no exhibe sus conocidas cualidades vocales, sí deja intuir que se trata de una voz poderosa dentro de la camada de nuevas artistas femeninas que han salido en los últimos meses.

La canción está acompañada de un video grabado en las calles de Los Ángeles, que combina elementos de ficción, con interpretación y baile.