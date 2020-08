Carmen Borrego no cierra las puertas a nada y dice sí a Santiago Segura

MADRID, 14 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el debut cinematográfico de las Campos. Y es que, a falta de confirmación por parte de los implicados - que prefieren mantener el misterio por el momento - Santiago Segura estaría preparando nueva película, y las protagonistas serían nada más y nada menos que María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen.



El actor y director prefiere no confirmar ni desmentir este proyecto bomba, pero asegura que estaría "dispuesto a todo". María Teresa, por su parte, ha desmentido en "Sálvame" la mayor, pero ya se sabe que "cuando el río suena agua lleva".



Ahora, os ofrecemos la reacción de Carmen Borrego que, sin poder ocultar su ilusión, lanza piropos a Santiago Segura asegurando que estaría encantada de trabajar con él: "me parece un tío estupendo". Aunque la menor de las Campos afirma que no se ve como pretty woman ya que "no tengo edad para eso", no descarta debutar, a sus 53 años, en el mundo de la interpretación: "yo no cierro las puertas nunca a nadie".



Si quieres ver la reacción de Carmen cuando le decimos que son las nuevas Kardashian, ¡dale al play!