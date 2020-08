Bonistas lograrían mejores acuerdos con provincias argentinas

(Bloomberg) -- El acuerdo de reestructuración de la deuda de Argentina alcanzado este mes fue un punto de referencia para que las provincias renegociaran sus propios bonos, estableciendo un mínimo, no un máximo, de lo que los inversionistas pueden esperar.

Los Gobiernos provinciales están presentando propuestas más generosas para sus acreedores que las acordadas entre el Gobierno y sus bonistas. Una razón por la que las valoraciones son más altas es que la mayoría de las provincias tienen menos deuda que vence en el corto plazo.

Si bien la mayoría de las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada, los Gobiernos regionales aún esperan la luz verde de la administración del presidente, Alberto Fernández, que quiere que la provincia de Buenos Aires sea la primera en cerrar un trato. La estrategia: evitar que las negociaciones en otros lugares alienten a los acreedores a exigir mejores condiciones a la provincia más grande del país.

Según Úrsula Cassinerio, analista de Moody’s Investors Service en Buenos Aires, el acuerdo soberano sentó un precedente y es positivo, pero las provincias no seguirán los mismos pasos. Agregó que sus propuestas son más amigables y sus procesos de deuda serán más cortos.

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, que retomó las negociaciones con los acreedores la semana pasada, está negociando un acuerdo según el cual los bonos tendrán un valor presente neto de tres a siete puntos por encima de los pagarés soberanos, que se valuaron en casi 55 centavos por dólar en el acuerdo de reestructuración de deuda. La fecha límite para aceptar la última propuesta expira el 14 de agosto, pero probablemente se extenderá una vez más, según personas con conocimiento directo de las conversaciones.

Mendoza

La provincia de Mendoza, que no cumplió con el pago de los bonos que vencen en 2024, inició conversaciones con los acreedores para reestructurar US$500 millones en deuda externa. La última oferta de intercambio, presentada el 6 de julio, tiene un valor presente neto de 80 centavos por dólar a una tasa de salida de 10%, y expirará el 28 de agosto. Hasta el momento, los tenedores de casi 60% de los valores dieron su consentimiento a la oferta. La provincia necesita llegar a 75% para evitar litigios.

Río negro

La provincia de Río Negro, que se encuentra en default después de no pagar un cupón de bonos con vencimiento en 2025 a principios de julio, está ofreciendo un valor presente neto de cerca de 73 centavos por dólar a una tasa de salida de 11%, según una persona familiarizada con el asunto. Si bien las conversaciones deberían ser más fáciles porque dos acreedores tienen 50% de la deuda, la negociación se suspendió a pedido del Gobierno nacional, dijo la persona.

Córdoba

La provincia de Córdoba aún no ha dejado de pagar los bonos, pero contrató a JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Plc y el bufete de abogados Shearman & Sterling LLP para diseñar una estrategia para refinanciar su deuda. El próximo pago de bonos de la provincia es en junio de 2021, por un monto de US$725 millones de capital.

Neuquén

La provincia de Neuquén está en conversaciones con Citigroup Inc y Quantum Finanzas SA, su asesor desde hace muchos años, para refinanciar aproximadamente US$704 millones en deuda externa. Su última propuesta incluye una solicitud de consentimiento para extender los vencimientos de capital y recortar cupones sin una reducción de capital.

Salta

La provincia de Salta está en conversaciones con acreedores para reestructurar US$380 millones y cuenta con el asesoramiento de Bank of America Corp y Banco Macro SA. El mes pasado, aprovechó el periodo de gracia para trabajar en una propuesta que aliviaría sus obligaciones en el corto plazo y lograría condiciones de sostenibilidad de la deuda para sus bonos extranjeros con vencimiento en 2024, dijo la provincia.

Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos contrató a HSBC para reestructurar su deuda en el extranjero después de no pagar un cupón el 8 de agosto. El primer pago de capital es en 2023.

Chubut

La provincia de Chubut recibió el 6 de agosto la aprobación del congreso local para renegociar su deuda externa. Los funcionarios ya habían contratado a UBS Group AG como asesor ante una posible negociación. La provincia, que tiene US$650 millones en bonos del exterior garantizados por regalías de petróleo y gas, tiene un pago que vence en octubre.

