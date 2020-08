Bibiana Fernández nos regala un espectacular posado en bikini

19/11/2019 Bibiana Fernández, imagen de Pronokal, que parece haberle funcionado de maravilla POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Bibiana Fernández está espectacular. A sus 66 años, y a base de una alimentación sana y la práctica de deporte, la actriz puede presumir de tener un cuerpo que ya le gustaría al común de los mortales. De nuevo en el ojo del huracán mediático por la emisión de un especial de "Hormigas blancas" en el que se repasó su vida y su trayectoria, y por la noticia de la detención de su ex marido Asdrúbal en Miami, Bibi se reivindica con un espectacular posado en bikini con el que nos hemos quedado boquiabiertos.



Sin duda, y pese al paso de los años, la musa de Almodóvar luce mejor que nunca y, por más que miramos, no vemos ni un gramo de más ni un rastro de celulitis en sus interminables piernas y en su vientre plano, en el que incluso se vislumbran sus abdominales. No podemos menos que exclamar, ¡guau! eso es un cuerpo y Bibi lo sabe, por lo que no duda en reivindicarse a base de un bikinazo que promete dar mucho que hablar.