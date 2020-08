Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio cierra su temporada repartiendo 12 asistencias en la insuficiente victoria de los Suns

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio puso fin este jueves a su temporada en la NBA con una buena actuación en una nueva victoria de Phoenix Suns por 128-102 ante Dallas Mavericks, insuficiente para mantenerse con vida dentro de la 'burbuja' de Orlando porque ni Memphis Grizzlies ni Portland Trail Blazers fallaron y jugarán el 'play-in'.



Los Suns cumplieron y certificaron su inmaculada hoja de servicios en esta reanudación de la liga en el Walt Disney World Resort. Llegaron con la misión de ganar sus ocho partidos y así lo hicieron, pero no les alcanzó para poder jugar la eliminatoria para decidir la octava plaza en la Conferencia Oeste.



Los de Monty Williams necesitaban ganar, pero también que perdieran los Grizzlies o los Blazers, y estos no fallaron, aunque los de Oregón sufrieron lo indecible (134-133) ante Brooklyn Nets, que tuvieron el último tiro para haber metido a Ricky Rubio y compañía en el 'play-in'. Memphis, en cambio, arrolló a Milwaukee Bucks (119-106).



Los Suns mostraron su buen nivel también en el último partido y se marchan con el honor de ser los únicos que no han perdido ningún partido. Los Mavericks no ofrecieron excesiva resistencia y también reservaron a Kristarps Porzingis y un Luka Doncic, que jugó solo 13 minutos, suficientes para hacer 18 puntos.



El esloveno no repartió ninguna asistencia durante su estancia en la pista, todo lo contrario que Ricky Rubio que brilló en esa faceta con un total de 12, cinco menos que todas las que acumularon los 'Mavs', y añadió siete puntos, dos rebotes y un robo a su carta de despedida en Orlando.



Una vez más, el escolta Devin Booker, con 27 puntos, fue el mejor de los de Monty Williams, que ya piensan en brillar la temporada que viene en la NBA tras el crecimiento experimentado en estos ocho encuentros.



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 7 puntos, 12 asistencias, 2 rebotes y 1 robo.