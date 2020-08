Argentina no comparte que la oposición venezolana no se presente a elecciones

En un comunicado, la Cancillería del Gobierno de Alberto Fernández dijo que esa decisión "dejaría a muchos ciudadanos venezolanos sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional". EFE /JUAN MABROMATA /Archivo

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- La Cancillería argentina dijo este viernes después de una videoconferencia mantenida con el Grupo de Lima que "no comparte" la decisión de parte de la oposición venezolana de no participar en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre.

En un comunicado, la Cancillería del Gobierno de Alberto Fernández dijo que esa decisión "dejaría a muchos ciudadanos venezolanos sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional".

"La no participación electoral profundizará la fractura político-social en Venezuela y marginará a importantes sectores de la ciudadanía que quedarán sin representación política".

Según Argentina, cuyo representante en la reunión del Grupo de Lima fue el vicecanciller, Pablo Tettamanti, la vía electoral "es el único modo de establecer un camino consensuado en la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, la Cancillería que dirige Felipe Solá reflejó que "ni el Grupo de Lima ni otros Estados o grupos de Estados pueden decirle desde el exterior a un venezolano, ya sea que se incline por votar a la oposición o se incline en favor del actual Gobierno, que el sufragio no vale".

"Es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto Gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana", consideraron.

En su exposición, Argentina apoyó la realización de las elecciones parlamentarias venezolanas, convocadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, "con el criterio de que sean libres, justas e imparciales".

Esas condiciones son las que parte de la oposición de Venezuela, al frente de la cual está el líder opositor Juan Guaidó, consideran que no se producen en los comicios planteados por el chavismo.

OPINIONES CONTRARIAS EN EL GRUPO DE LIMA

En la misma reunión, el presidente colombiano, Iván Duque, pidió que el Grupo de Lima no reconozca los resultados de las elecciones parlamentarias venezolanas, así como fortalecer el cerco diplomático que considera ha sacado a la dictadura de Nicolás Maduro de la "zona de confort".

"Si no hemos reconocido el Gobierno del dictador, menos podemos reconocer el proceso electoral a partir del cual el dictador quiere convertir a la Asamblea en un lacayo de sus intereses", dijo el jefe de Estado al instalar virtualmente la XIX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) convocó el mes pasado elecciones legislativas en diciembre para renovar la Asamblea Nacional controlada actualmente por la oposición liderada por Juan Guaidó, quien ya anunció que no participarán en esos comicios.