Argentina extiende dos semanas las restricciones ante el avance de la pandemia

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes la extensión por otras dos semanas, hasta el 30 de agosto, de las restricciones para contener el avance de la pandemia de coronavirus y dispuso el retroceso a la fase 1 en las regiones con un fuerte crecimiento de los contagios.

"Vamos a mantener el sistema que tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto", informó Fernández en su presentación a la prensa junto al alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que anticipó que se permitirá la práctica de deportes individuales.

El mandatario manifestó su preocupación porque el virus SARS-CoV-2 "se ha expandido en todo el territorio" y creció el riesgo de saturación de los sistemas sanitarios de las provincias, por lo que apeló a la responsabilidad individual para evitar las reuniones sociales.

"Hemos acordado con los gobernadores que en las zonas rojas vamos a volver a la fase 1, en los lugares que no están afectados por esa disposición va a seguir el distanciamiento social, que es algo que siempre debemos cuidar y mantener", puntualizó Fernández.

ENTRE LA ESPERANZA Y LA PREOCUPACION

Argentina anunció el miércoles que producirá con México la vacuna de AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, la cual se encuentra en la fase 3 de desarrollo y que, según el mandatario, estará disponible en el primer semestre del 2021.

Hasta entonces, "la vacuna somos nosotros", subrayó el presidente.

"Tenemos un horizonte más cierto, pero el problema lo tenemos, está presente y en muchos lugares el riesgo aumentó y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros", advirtió Fernández.

Argentina acumula 276.072 enfermos de coronavirus, de los cuales 5.428 fallecieron y otros 199.005 ya se recuperaron, de acuerdo con las cifras informadas hoy por el Ministerio de Salud.

Pese a la cuarentena, el país no ha logrado controlar aún el avance de la pandemia y se registra un constante crecimiento de casos, que ya superan los notificados en Italia, aunque Argentina tiene un número mucho menor de fallecidos.

La tasa de letalidad en Argentina es de 1,9 %, mientras que el índice de mortalidad es de 118 personas por cada millón de habitantes, con una edad mediana de los fallecidos de 73 años, precisó este viernes el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.

CONTAGIOS EN TODO EL PAIS

El foco de la pandemia está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región más poblada del país con cerca de 14 millones de habitantes y que reúne a la capital y a la populosa periferia que pertenece a la provincia de Buenos Aires.

La capital y la provincia de Buenos Aires suman el 90 % de los casos a nivel nacional, pero se multiplicaron en las últimas semanas los focos de transmisión en numerosas regiones del país donde casi no se registraban casos de COVID-19.

"Hoy tenemos un problema muy serio de que se ha expandido en todo el territorio el virus", sostuvo Fernández, al señalar en un mapa las zonas con casos en Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego y Entre Ríos, y advertir que en 14 de los 24 distritos del país hay transmisión comunitaria.

El mandatario advirtió que la norteña provincia de Jujuy es "un caso paradigmático" porque estuvo más de cien días sin registrar enfermos de COVID-19 y hoy "tiene el 93 % del sistema de salud ocupado".

De acuerdo con las últimas informaciones oficiales, el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva es del 58,3 % a nivel nacional y del 68,3 % en el AMBA.

"ARGENTINA HACE MESES SE OLVIDO DE LA CUARENTENA"

El presidente evitó referirse a una prolongación de la cuarentena que decretó el 20 de marzo pasado y habló de "restricciones" para evitar nuevos contagios, en respuesta a los sectores que cuestionan su política sanitaria.

"No estoy obsesionado con la cuarentena. Hace muchos meses que Argentina se olvidó de la cuarentena", subrayó Fernández, al apuntar que "la gente circula, los negocios están abiertos y la industria funciona a más del 90 %".

"Nunca restringimos las libertades", subrayó al señalar que la reapertura de actividades "ha funcionado maravillosamente bien" por el respeto del protocolo sanitario, pero advirtió que "los problemas ocurren en los encuentros sociales".

LA CAPITAL HABILITA DEPORTES Y REABRE ALGUNAS ESCUELAS

Mientras la provincia de Buenos Aires, donde se concentra hoy el mayor número de contagios, no hará modificaciones.

La capital ha decidido habilitar los deportes individuales y al aire libre, reabrir negocios en zonas comerciales y reanudar las clases para cerca de 5.100 alumnos sin conectividad que quedaron "desconectados" del sistema educativo.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires señaló que la capital "está estabilizada en un nivel alto" de casos, en torno a los 1.100 diarios, y pidió colaboración para reducir los contagios.