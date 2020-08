AMP.- Bielorrusia.- Tijanovskaya reaparece en un nuevo vídeo en el que pide cesar la violencia y llama al diálogo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La principal candidata de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, ha reaparecido este viernes en un nuevo vídeo en el que insta al Gobierno de Alexander Lukashenko a cesar la violencia y entablar un diálogo, al tiempo que pide a sus simpatizantes que continúen con las protestas pacíficas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales.



"Necesitamos parar la violencia en las calles de Bielorrusia. Urjo a las autoridades a frenarla y a empezar un diálogo", ha dicho la líder opositora en una grabación recogida por el portal de noticias Tut.by.



En este sentido, ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad que han rehusado atacar a los manifestantes pacíficos, así como a los trabajadores que han ido a la huelga en señal de protesta por los resultados electorales.



Al mismo tiempo, Tijanovskaya ha pedido a "todos los alcaldes que organicen concentraciones masivas pero pacíficas en cada ciudad para el 15 y el 16 de agosto" y a los bielorrusos a firmar una petición para lograr un recuento de los votos. "Defendamos nuestra elección juntos", ha arengado, de acuerdo con la agencia de noticias Sputnik.



La líder opositora ha pedido, además, ayuda a la comunidad internacional para entablar el diálogo con las autoridades del país. "Pido a la comunidad internacional, a los países de Europa, ayudar para organizar el diálogo con las autoridades bielorrusas", ha aseverado.



En relación con la situación que atraviesa el país, Tijanovskaya ha expresado que admira a los bielorrusos porque han logrado hacer "lo imposible". "¡Gracias, mis queridos! Hemos hecho lo imposible, hemos demostrado que somos la mayoría y que este país nos pertenece, al pueblo de Bielorrusia, y no a una sola persona", ha manifestado.



Por otra parte, ha anunciado la creación del Consejo de Coordinación para garantizar el traspaso de poder en el país. "Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país y la necesidad de tomar medidas urgentes para restablecer el Estado de Derecho en Bielorrusia, yo, Svetlana Tijanovskaya, establezco el Consejo de Coordinación para garantizar el traspaso del poder", ha informado en un comunicado.



Las movilizaciones contra la reelección de Lukashenko y la violencia policial no han cesado desde el domingo. "Exigimos unas elecciones libres", ha dicho Igor, una de las personas que participa en las concentraciones de este viernes en Minsk. "La situación actual es culpa de las autoridades y es absolutamente inaceptable", ha remachado.



Se trata del tercer mensaje que lanza Tijanovskaya desde que el lunes por la noche huyera a Lituania tras pasar varias horas detenida en Bielorrusia en el marco de la crisis postelectoral.



En un primer vídeo, explicó la "difícil" decisión de abandonar Bielorrusia, exculpando a todo su entorno, y pidió a los bielorrusos que no arriesgaran sus vidas haciendo un llamamiento generalizado al cese de la violencia.



Horas después se publicó un segundo vídeo recogido por la prensa oficial en el que parecía reconocer la victoria electoral de Lukashenko y pedir el cese de las protestas. Sus colaboradores más cercanos creen que lo habría grabado bajo presión.



Al menos una persona ha muerto, cientos han resultado heridas y cerca de 7.000 han sido detenidas desde que la Comisión Electoral declaró vencedor a Lukashenko con más de un 80 por ciento de los votos, por lo que el actual mandatario, en el cargo desde 1994, ha conseguido un sexto mandato.



Tijanovskaya, a la que los resultados oficiales conceden un nueve por ciento de los votos, rechazó la victoria de Lukashenko y se proclamó ganadora, antes de refugiarse en el país vecino. Este mismo viernes, las autoridades bielorrusas habrían liberado a unas 2.000 personas que se encontraban bajo custodia, si bien las protestas continúan por sexto día consecutivo.