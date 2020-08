Alicastro comparte en redes las historias detrás de su retorno a la música

Fotografía cedida por Sevila Group Studio que muestra al cantautor colombiano Alicastro. EFE/Sevilla Group Studio

Miami, 14 ago (EFE).- El cantautor colombiano Alicastro comenzó esta semana a abrir la puerta de los secretos de la industria musical con un programa de entrevistas en las redes sociales a compositores, ingenieros de sonido y otros profesionales que trabajan detrás del micrófono y que fueron parte indispensable de su retorno a la música.

La decisión nació a raíz de las reacciones de sus seguidores que querían saber más sobre qué lo hizo regresar a su faceta de cantante con "Respira", la canción que lanzó hace un mes.

Ante eso, el artista quiso ofrecer un "descanso emocional ante tanta angustia que nos rodea a todos en esta pandemia", dijo a Efe.

Sus primeros invitados fueron el ingeniero de sonido Boris Milán, quien ha trabajado con artistas como Fonseca, Andrés Cepeda y Martina la peligrosa, además del motivador Juan Rosado, quienes formaron parte del proceso que le llevó a retomar el sueño de ser cantante.

Esta es la segunda vez que Alicastro se lanza frente al público.

La primera fue a mediados de la década pasada, cuando alcanzó éxito primero como parte de la banda de rock Legend Makers y luego como solista.

Después del lanzamiento de su "Todo vale" en 2007, el artista decidió descansar de la interpretación para dedicarse a su familia y otras facetas de la música.

"Sentí que no me estaba enfocando en lo importante", explicó el músico, quien trabajó con Enrique Iglesias y Olga Tañón, entre otros.

También hizo radio, produjo videos, películas y se asentó en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Miami.

Actualmente vive en Florida, donde nació su hija Luna, y retomó "desde otro punto de vista" la música.

"Para mí es esencial que mis canciones aporten algo al mundo", indicó Alicastro.

Con ese espíritu nació "Respira" y el resto de los temas que formarán parte de su nuevo disco, que espera sacar en los próximos meses.

"No estoy apurado, creo que es importante sentirme cómodo con cada paso que doy y sentir que los tomo en el momento adecuado, conectado con mis fans", manifestó.

La canción salió acompañada de un video que incluye un elenco diverso y muestra a un grupo de personas que están atravesando etapas difíciles, y eventualmente superan sus obstáculos individuales.

"Bueno o malo, siempre hay una lección que aprender en momentos difíciles, y todos tenemos la fuerza para superar cualquier situación. Después de cada tormenta, siempre habrá un rayo de luz”, concluyó el artista colombiano.