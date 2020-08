Alibaba y Xiaomi entran en el índice de referencia de Hong Kong

(Bloomberg) -- Alibaba Group Holding Ltd. se incluirá en el índice Hang Seng de Hong Kong en una de las mayores actualizaciones en los 50 años de historia del índice de referencia.

Xiaomi Corp. también se unirá al índice, al igual que Wuxi Biologics Cayman Inc., de acuerdo a lo señalado por Hang Seng Indexes Co. el viernes, cuando dio a conocer los primeros cambios importantes desde que el compilador empezó a permitir acciones de clase dual y cotizaciones secundarias.

La medida podría afectar a decenas de miles de millones de dólares en activos de fondos de pensiones y fondos cotizados que rastrean el índice. Sino Land Co., Want Want China Holdings Ltd y China Shenhua Energy Co. fueron forzados a salir del índice de 50 miembros.

Los cambios se harán efectivos el 7 de septiembre.

El índice Hang Seng ha bajado11% en el año, en comparación con el aumento de 15% del índice CSI 300 de China y el aumento de 23% del Nasdaq Composite.

La inclusión de Alibaba se basa en la tendencia de los gigantes tecnológicos de China a ganar más influencia en los mercados de Hong Kong, tanto que el compilador lanzó recientemente una nueva medida enfocada en la tecnología.

“La tendencia inevitable es que el índice de referencia de acciones de Hong Kong pierda más características locales y represente más a la economía china”, según Jackson Wong, director de gestión de activos de Amber Hill Capital Ltd, quien habló antes del anuncio. “Agregar estas empresas lo ayudará a reflejar mejor los cambios en el mercado de valores de la ciudad”.

Al cierre de las operaciones del viernes, al menos 26 empresas de los 50 miembros de Hang Seng generan la mayor parte de sus ingresos de China continental.

El índice espera incluir a más empresas de China continental, como Ant Group del fundador de Alibaba, Jack Ma, después de debuts como NetEase Inc. y JD.com Inc. Cotizar más cerca de casa se ha vuelto más atractivo a medida que las tensiones entre Washington y Pekín amenazan con restringir el acceso de China Inc. a los mercados de capital estadounidenses.

Las acciones cotizadas de clase dual y secundarias estarán sujetas a un límite de ponderación de 5%, en comparación con un límite máximo de 10% para el resto de las acciones. Las acciones de clase dual estuvieron bloqueadas durante mucho tiempo para cotizar en Hong Kong debido a la preocupación por los derechos de voto desiguales hasta el debut de Xiaomi en 2018.

