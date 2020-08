Activistas dejan peces muertos en la Alcaldía de Miami en protesta por la polución

Fotografía cedida por la organización Extinction Rebellion Miami que muestra unos peces muertos y una máscara contra gases que fueron dejados por jóvenes ambientalistas de Florida hoy, frente a la Alcaldía de Miami (EE.UU.). EFE/Extinction Rebellion Miami

Miami, 14 ago (EFE).- Jóvenes ambientalistas de Florida dejaron este viernes peces muertos y una máscara contra gases frente a la Alcaldía de Miami para protestar contra la inacción tras la mortandad esta semana de peces en la Bahía Vizcaíno y exigir una legislación y fondos locales y estatales para proteger el ecosistema.

"La vida marina está muriendo mientras la oficina de resiliencia (del gobierno municipal) está siendo desfinanciada", se quejó Emily González, representante de Fridays for Future y organizadora de campañas en redes sociales en busca de "justicia climática juvenil".

"Los legisladores estatales y los líderes municipales no se han tomado esta crisis tan en serio como deberían. Miami está experimentando temperaturas récord. Cuanto más cálido está el océano, menos oxígeno retiene, lo que resulta en estas muertes masivas", agregó González.

Los activistas de Fridays For Future Miami y Extinction Rebellion Miami realizaron la protesta tras la muerte de miles de peces en la Bahía, en la que además corren riesgo centenares de mantarrayas que han llegado supuestamente en busca de oxígeno.

Ambas plataformas exigieron que la ciudad tome de inmediato acciones legales y financieras tangibles para detener la actual crisis climática y ecológica y "descarbonizar la economía".

"Esta es una situación de manos a la obra y debemos tratarla como tal", afirmaron los activistas en un comunicado.

"Si ignora lo que está sucediendo en la bahía, justo en nuestros patios traseros, le llevaremos la bahía al frente y al centro", dijeron los activistas, que acomodaron los peces en el estacionamiento al frente de la Alcaldía.

Ayer jueves científicos del Frost Science Museum de Miami suministraron oxígeno a las cientos de mantarrayas que buscan respirar.

Además, investigadores del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida (FIU) inspeccionan por estos días la bahía en una embarcación a la espera de respuesta oficial sobre las causas de la mortandad.

Está previsto que la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) publique este fin de semana los resultados de laboratorio de las muestras que Miami Waterkeeper le ha enviado.

Esta organización no gubernamental continúa alertando de que la "contaminación por nutrientes" puede ser la causa de muerte masiva de las especies marinas.

En los últimos días, el mal olor que emana del agua ha sido una queja extendida de los vecinos de áreas cercanas a la bahía.

Mientras tanto, la FWC ha solicitado a los usuarios que utilicen una aplicación disponible para enviar información como decoloración del agua, especies afectadas y otras condiciones ambientales, además de fotos.