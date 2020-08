Activista política Angela Davis dice que Kamala Harris hace que elección en EEUU sea "más aceptable"

13 ago (Reuters) - Un día después de que la senadora Kamala Harris se convirtiera en la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en ser elegida como parte de una candidatura presidencial de un partido importante, la activista y profesora Angela Davis dijo que el anuncio hace que las próximas elecciones del 3 de noviembre sean "más aceptables".

Davis dijo que aunque hay áreas problemáticas asociadas con el historial de Harris como fiscal, está emocionada de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden eligiera a Harris como compañera de fórmula.

"No podemos olvidar que ella no se opuso a la pena de muerte y no podemos olvidar algunos de los problemas reales asociados con su carrera como fiscal", dijo Davis, refiriéndose al papel de Harris como fiscal general de California.

"Pero... es una aproximación feminista ser capaz de trabajar con esas contradicciones. Entonces, en ese contexto, puedo decir que estoy muy emocionada. Creo que hace que la papeleta sea mucho más aceptable, eso es seguro", dijo Davis.

Davis, una afroamericana, era una activista social en la década de 1960 que fue despedida como profesora de filosofía en la UCLA por ser comunista. Actualmente enseña en la Universidad de California.

(Reporte de Alicia Powell; escrito por Diane Craft. Editado en español por Rodrigo Charme)