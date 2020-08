Abuelo de joven asesinado en Colombia dice que los criminales son "fieras salvajes"

Una mujer se posa sobre un féretro hoy, durante el funeral de los cinco jóvenes asesinados esta semana, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Cali (Colombia), 13 ago (EFE).- De "fieras salvajes" calificó Wilson Cortés a los asesinos de su nieto, uno de los cinco jóvenes colombianos masacrados el martes por desconocidos en una humilde barriada de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

"Ellos -los asesinos- andan sueltos, son unas fieras salvajes, son peores que unos leones, peores que un cocodrilo", dijo a Efe Cortés, durante el velatorio de los muchachos, que se realizó a la sombra de árboles y de unas carpas ubicadas en el parque del barrio Llano Verde, y cuyo sepelio se realizará este viernes.

Familiares y vecinos de los masacrados hicieron caso omiso de las recomendaciones de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus y se agolparon en el parque, muchos de ellas no tenían tapabocas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó el martes que desconocidos asesinaron a jóvenes de entre 14 y 18 años, que al parecer salieron a volar cometas.

Los muchachos fueron "acribillados" en un cañaduzal ubicado detrás del barrio Llano Verde, según detalló Ospina, quien calificó lo ocurrido como "un hecho dolorosísimo".

El abuelo de Jair Mina Cortés aseguró que ese crimen "no tiene perdón de Dios" y que no se saben las razones por las cuales fueron asesinados.

"Lo único que le pedimos a la Justicia, a la gobernadora (del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán), al alcalde y al presidente (Iván Duque) es que se aclare lo más pronto posible" la matanza de los muchachos, que según sus familiares eran estudiantes y jugaban fútbol, agregó Cortés.

Por su lado, la líder comunal Yamiley Lozano reclamó mayor atención para los habitantes de ese sector de Cali porque son "seres humanos que requieren, urgente, un proceso de reconstrucción de tejido social" en el que se articulen salud, atención psicosocial, actividades artísticas y culturales.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró hoy en un consejo de seguridad realizado con la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle que los responsables del homicidio deben ser capturados por acción de las autoridades.

"Una manifestación de ferocidad de esta naturaleza no se presentaba en nuestra ciudad hace muchísimo tiempo y estos hechos dramáticos, dolorosos, absolutamente inaceptables, que generan indignación, tienen que conducirnos a una actuación integral y conjunta que nos permita capturar a los culpables", dijo el jefe de la cartera de Defensa.