9-6. Los Piratas pegan tres cuadrangulares y ganan a Rojos en inicio de serie

El receptor de los Piratas Francisco Cervelli batea para dirigir al segunda base de Piratas Adam Frazier. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Cincinnati (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El segunda base Adam Frazier conectó el primero de tres jonrones ante el abridor Anthony DeSclafani, y los Piratas de Pittsburgh vencieron por 9-6 a los Rojos de Cincinnati tras dejar atrás una inactividad de días.

La serie de tres partidos de los Piratas en San Luis fue cancelada por un brote de coronavirus entre los Cardenales. Pero Pittsburgh no se mostró oxidado ante un pitcher a quien suele castigar.

DeSclafani (1-1) no ha vencido a Pittsburgh en sus últimos siete intentos. En sus primeras dos aperturas de la campaña, no había tolerado carrera.

Sin embargo, Frazier le encontró su segundo lanzamiento del jueves, y los Piratas tomaron una ventaja de 9-0 después de dos entradas que sería todo lo que iban a necesitar para asegurar luego la victoria.

El 17 de junio de 2018 marca la última vez que DeSclafani derrotó a los Piratas, en el PNC Park. Desde entonces, el lanzador tiene una marca perdedora de 0-5 en siete aperturas, que han sido todas victorias del equipo de Pittsburgh.

En ese tramo ha permitido 29 carreras durante 32 entradas y un tercio de trabajo.

Los Piratas ganaron apenas por segunda vez en sus últimos 12 partidos. Colin Moran bateó también un cuadrangular en el primer episodio, para llegar a seis en la temporada.

El dominicano Gregory Polanco inauguró la segunda entrada con un jonrón. La victoria fue para Trevor Williams (1-3), quien aceptó tres imparables en cinco entradas.

El bateo latino de los Piratas lo encabezó Polanco que tuvo de 3-1 con una anotada y dos impulsadas y su compatriota Erick González de 4-2 con una anotada y una producida.

Mientras que los Rojos tuvieron a los venezolanos Eugenio Suárez de 4-1 con una anotada y Freddy Galvis de 4-2 con una anotada y una carrera producida