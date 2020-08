"Ya no quiero vivir aquí": el relato de un sobreviviente que filmó la explosión en Beirut

SHOTLIST BEIRUT, LÍBANO4 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: SHADY RIZKRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Travelling del video grabado por Shady mostrando el momento de la explosión el 4 de agosto (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO, LENGUAJE) BEIRUT, LÍBANO12 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. SOUNDBITE 1 - Shady Rizk, ingeniero (hombre, 35 años, árabe, 17 seg.): (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)"No perdí el conocimiento, no estoy seguro de cómo fue posible. Hubo un vacío, sentí que no podía respirar. Hubo muchos gritos." 3. Plano de apoyo: Travelling de Shady viendo el video que grabó en una tableta (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) 4. Plano de apoyo: Travelling del momento de la explosión en la tableta (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) 5. Plano general de Shady Rizk viendo el video que grabó de la explosión en una tableta (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)6. Primer plano de las cicatrices en el rostro de Shady (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)7. Paneo de abajo a arriba de Shady Rizk viendo el video que grabó de la explosión en una tableta (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)8. Primer plano de las cicatrices en el rostro de Shady (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) 9. SOUNDBITE 2 - Shady Rizk, ingeniero (hombre, 35 años, árabe, 27 seg.): (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)"Nos bajaron por las escaleras, que estaban completamente destruidas, ni siquiera sé cómo lo logramos desde el quinto piso. Caían piedras sobre sobre nosotros, desde todos los ángulos, golpeaban nuestros pies, mis pies estaban completamente entumecidos. Nos sacaron a la calle y escuchamos el sonido de gente llorando y gritando. Fue traumático." 10. Paneo de izquierda a derecha de la vista de Beirut a Shady sentado en su balcón (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)11. Cambio de foco de Shady sentado en su balcón con la vista de Beirut al fondo (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) 12. SOUNDBITE 3 - Shady Rizk, engineer (hombre, 35 años, Arabic, 19 seg.): (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)"God gave me another life, a second chance. I don’t want to live it here. I want to live in a place where I can think of the future, where I can plan ahead, instead of always wondering what’s going to happen in an hour or tomorrow, whether I’ll still be alive in an hour." 13. Plano general de Shady en su balcón con su padre y su perro (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)14. Plano general de Shady sentado en su balcón con su padre (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)15. Primer plano de Shady sentado en su balcón (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)