Una investigación revela la influencia de alteraciones hematológicas en Covid

Vista de la carpa instalada frente al hospital de Basurto para hacer PCR. EFE/Javier Zorrilla./Archivo

Bilbao (España), 13 ago (EFE).- Una investigación del centro vasco CIC bioGUNE ha revelado que la alta acumulación de porfirinas y las alteraciones hematológicas son marcadores relevantes en la Covid-19, por lo que la corrección de esos valores podría aliviar algunos de los síntomas de los pacientes más graves.

Las porfirinas son químicos naturales en el cuerpo que ayudan a formar muchas sustancias importantes en el cuerpo, una de las cuales es la hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno en la sangre.

Los resultados de esta investigación, publicados en el "British Journal of Hematology", demuestran que los pacientes de Covid-19 presentan una concentración anormal de porfirinas en su suero, y ayudan a entender la alteración hematológica en los casos de Covid-19, según ha informado este jueves el centro investigador vasco.

Los enfermos graves tienen una alteración en la sangre, con acumulación de porfirinas, como consecuencia del desorden que se registra en el metabolismo del grupo hemo y la hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno en sangre desde los órganos respiratorios hasta los tejidos.

“La sintomatología de COVID-19 estaba orientada inicialmente a una enfermedad de carácter neumológico. Sin embargo, se ha ido viendo que es mucho más compleja y que existe una serie de desórdenes hematológicos muy importantes”, ha explicado Óscar Millet, jefe del laboratorio de Medicina de Precisión y Metabolismo del CIC bioGUNE.

Una de estas alteraciones es la falta de oxígeno, que no se percibe y se cree que pueda deberse a un problema hormonal. “Los pacientes graves de COVID-19 presentan una falta de oxígeno en sangre, aunque no notan que les cuesta respirar. Lo duro es que la gente infectada, al final se ahoga”, ha subrayado.

Ese síntoma de falta de oxígeno llevó a este grupo de investigación del CIC bioGUNE a plantear que pudiera darse un desorden en el propio metabolismo de la hemoglobina.

El hallazgo, según el centro investigador, contribuirá a entender mejor qué se puede hacer para mejorar la sintomatología en pacientes graves afectados por el coronavirus.

El cuerpo de los enfermos de Covid-19, al detectar que les falta hemoglobina, intentan producir más, lo que provoca una acumulación. “Identificar esa acumulación de marcadores de porfirina es un signo más de la enfermedad, y la corrección de esos valores podría aliviar alguno de los síntomas de los pacientes más graves”, ha destacado Millet.

La investigación se ha financiado con una ayuda de más de cien mil euros concedida por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco a través de la convocatoria especial para investigación en Covid-19.

El trabajo es parte de la tesis doctoral de la investigadora Itxaso San Juan, y en la investigación han participado Ganeko Bernardo, Maider Bizkarguenaga, Chiara Bruzzone, Nieves Embade y el propio Óscar Millet, junto a José María Mato, director general del CIC bioGUNE.

Para llevar a cabo la investigación, el equipo liderado por Óscar Millet, ha utilizado el suero de 300 pacientes graves, sintomáticos y confirmados por una prueba PCR, procedente del Hospital Universitario de Cruces y del Hospital Universitario de Basurto.