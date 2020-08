UE.- Los Veintisiete discutirán mañana la crisis en Bielorrusia, con posibles sanciones encima de la mesa

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este viernes en una videoconferencia extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores la crisis de Bielorrusia, donde la represión contra las protestas ciudadanas se ha extendido desde las elecciones del domingo, con el foco puesto en revisar la relación con Minsk y la posibilidad de adoptar sanciones.



Según el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, la UE apoya la soberanía e independencia de Bielorrusia pero "no puede desarrollar su relación ignorando violaciones flagrantes a los Derechos Humanos y las libertades políticas".



Fuentes diplomáticas apuntan a que las sanciones son una opción que está encima de la mesa, aunque, en todo caso, el debate entre los Veintisiete se limitará a un intercambio de visiones políticas y a cómo se procedería con las restricciones. Al tratarse de una reunión a distancia, el procedimiento formal y los detalles del marco sancionador deben seguir el cauce escrito.



En los últimos días Alemania ha defendido que la UE debe repensar si levantar las sanciones es apropiado a la vista del uso excesivo de la fuerza, la intimidación y las detenciones que se han registrado en Bielorrusia desde el domingo. Además, los países bálticos, que cuentan con frontera terrestre con Bielorrusia y representan la línea dura dentro de la UE, fueron los primeros en denunciar las irregularidades en el proceso electoral y exigieron que el bloque europeo debatiera la situación.



En el lado contrario se sitúa Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, pidió en junio que se levantaran todas las sanciones contra Minsk y que ha guardado silencio ante los altercados ocurridos los últimos días.



TENSIÓN CON TURQUÍA EN EL MEDITERRÁNEO



La reunión también abordará la tensión creciente con Turquía, tal y como había solicitado Grecia de la mano de su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Atenas ha redoblado los esfuerzos diplomáticos las últimas semanas ante la intimidación de Ankara que continúa su campaña de prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo.



Grecia ha acusado a Turquía de seguir la 'diplomacia del cañonero' y de actuar como un país del siglo XIX, asegurando que no cederá a ningún "chantaje" y defenderá su soberanía. "Esta petición llega en un momento de clara amenaza por parte de Turquía contra la paz y seguridad en la región, en particular en Grecia y Chipre", señaló el comunicado del Ministerio de Exteriores heleno, en el que pidió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores.



VENEZUELA Y LÍBANO



Además, Borrell aprovechará la convocatoria para trasladar a los Veintisiete sus últimos contactos en Venezuela, donde busca que Gobierno y oposición acuerden un marco político para las elecciones legislativas de diciembre



Igualmente, expondrá su visión sobre los últimos acontecimientos en Líbano, tras las explosiones que se produjeron hace una semana en el puerto de Beirut y que han dejado más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Según el Alto Representante, esta tragedia debe servir de punto de inflexión para el país y las protestas ciudadanas de "llamada de atención" no solo para las autoridades locales sino para toda la comunidad internacional.