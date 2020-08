Turquía/Grecia.- Erdogan dice que no busca "aventuras" en el Mediterráneo y aboga por el "diálogo" con Grecia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este jueves que no busca "aventuras" en el Mediterráneo oriental, en alusión a las exploraciones turcas en aguas cuya soberanía reivindica Grecia, y ha abogado por el "diálogo" para resolver la disputa territorial entre ambos países.



"La solución en el Mediterráneo oriental es a través del diálogo y de la negociación. No estamos buscando una aventura innecesaria o avivar tensiones", ha dicho Erdogan durante una reunión en Ankara del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP).



En este sentido, ha avanzado que en las próximas horas hablará por teléfono con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, según informa la agencia de noticias Anatolia.



No obstante, al mismo tiempo ha definido como "legítimas" las exploraciones petroleras realizadas por Turquía en base --ha sostenido-- al acuerdo bilateral con Libia. "No es Turquía quien está aumentando las tensiones en el Mediterráneo oriental, sino la mentalidad griega y grecochipriota", ha afirmado.



Erdogan ha hecho estas declaraciones horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el despliegue de dos cazas, una fragata y un portahelicópteros anfibio en el Mediterráneo oriental en respuesta a "las decisiones unilaterales de Turquía en materia de exploración petrolera".



El lunes, las autoridades de Turquía volvieron a desplegar el buque de prospección 'Oruc Reis' en el Mediterráneo oriental para la realización de actividades de exploración en lo que Grecia considera su zona económica exclusiva.



Las renovadas tensiones entre Ankara y Atenas serán uno de los temas a tratar en el encuentro extraordinario que celebrarán el viernes los ministros de Exteriores de la UE por videoconferencia, tal y como había pedido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.