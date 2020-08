TikTok 'burla' a Android, Uber en problemas y otros clics tecnológicos

Vista el 3 de agosto de 2020 de la aplicación TikTok en una tablet, en Shanghái (China). EFE/ALEX PLAVEVSKI

Bogotá, 13 ago (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. TikTok elude normas de Android para hacerse con datos privados

TikTok supuestamente aprovechó una vulnerabilidad en el sistema operativo Android para hacerse con identificadores de dispositivos, lo que le permitía seguir la pista de los usuarios, según el Wall Street Journal. Esta táctica se mantuvo hasta noviembre y podría haber vulnerado las normas de uso de Google, propietaria de Android, al tiempo que no se comunicó este tipo de rastreo a los usuarios de la aplicación.

TikTok, a la que el Gobierno de Donald Trump quiere vetar en EE.UU., recopilaba en versiones de la aplicación de entre 2018 y 2020 la dirección MAC, con lo que se podría vincular a un usuario fácilmente a un solo dispositivo, independientemente de las diferentes cuentas que utilice en él.

2. Uber amenaza con irse de California tras fallo judicial

Uber amenazó el pasado 12 de agosto con dejar de operar temporalmente en California si la Justicia no "reconsidera" un fallo contrario a los intereses de la compañía, según el cual la compañía debe clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar sus costos de personal poner en duda su modelo de negocio, así como el de Lyft.

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo que la empresa probablemente "cerrará de forma temporal durante varios meses" si se mantiene la decisión que la obliga a contratar formalmente a sus conductores, que actualmente son autónomos.

3. Twitter permite a los usuarios elegir quién puede responder a sus mensajes

Twitter anunció que todos sus usuarios tendrán la capacidad de elegir quién puede responder a sus mensajes.

De ahora en adelante, antes de que un internauta publique un mensaje, Twitter le ofrecerá tres opciones: que todo el mundo pueda responder como hasta la fecha; que sólo puedan responder aquellos a quienes el usuario sigue en Twitter; o que solo puedan responder aquellos a quienes se menciona directamente.

Si un internauta no tiene permiso para responder a un tuit, esta opción le aparecerá bloqueada y en gris, aunque sí podrá ver ese mensaje, retuitearlo y darle "Me Gusta".

4. Google añade en sus búsquedas de viajes las restricciones por COVID-19

Google permitirá que cuando se busque información relacionada con hoteles, vuelos o actividades en un lugar, se pueda ver si hay una advertencia o restricción de viaje por la COVID-19 en ese destino.

Google asegura que, debido a que el impacto de la COVID-19 puede variar según el destino, "es importante estar al día con la información más reciente y actualizada relacionada con los viajes en el lugar que se quiere visitar".

5. Amazon estudia usar centros comerciales para agilizar repartos

Amazon está en conversaciones con Simon Property Group, el mayor dueño de centros comerciales en Estados Unidos, para usar algunos de sus espacios como centros para agilizar la entrega de pedidos.

Las dos empresas llevan discutiendo varios meses, desde antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, y han explorado la posibilidad de utilizar locales anteriormente usados por J.C. Penney y Sears, empresas en bancarrota. La posible operación simboliza la transformación que se vive en el comercio minorista, acelerada con el coronavirus, en la que crecen las ventas a través de internet.

6. SpaceX sigue aumentando su red de satélites para internet

El pasado 7 de agosto SpaceX puso en el espacio 57 satélites de su proyecto Starlink, dirigido a crear una red de internet de alta velocidad a nivel global, además de dos minisatélites de observación terrestre BlackSky.

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, afirma que se necesitan entre 400 y 800 satélites para lograr un mínimo de cobertura de la red de internet.

7.Lenovo gana un 31 % más en su primer trimestre fiscal

Lenovo elevó un beneficio neto en un 31 % interanual hasta los 213 millones de dólares durante el primer trimestre de su año fiscal, que finalizó el pasado 30 de junio. En la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, Lenovo presume de su "fuerza a la hora de capear las incertidumbres del mercado".

Según el consejero delegado del grupo, Yang Yuanqing, este "excepcional rendimiento" demuestra que la tecnológica china "ha recuperado rápidamente la inercia" tras el impacto de la pandemia de la COVID-19.