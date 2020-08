Temporada de huracanes irá de mal en peor gracias a La Niña

(Bloomberg) -- Otra señal de que la temporada de huracanes en el Atlántico –que ya está a un ritmo récord– se volverá más frenética cuando alcance su punto máximo en unas pocas semanas está casi lista en el Pacífico.Las probabilidades de que el Pacífico ecuatorial permanezca neutral o incluso gire hacia La Niña –cuando la temperatura de la superficie del mar es más fría de lo habitual– han aumentado en el último mes, según U.S. Climate Prediction Center. En cualquier estado, los patrones climáticos sobre el Pacífico en realidad disminuyen la cizalladura del viento que mata los huracanes en el Atlántico, lo que permite que se formen y se fortalezcan más tormentas.“Continuaremos con la alerta de La Niña este mes”, asegura Michelle L’Heureux, meteoróloga de U.S. Climate Prediction Center. “Las posibilidades de La Niña este próximo otoño han aumentado ligeramente gracias al enfriamiento reciente que hemos visto en el subsuelo y la superficie del océano”.

Las probabilidades de que se forme La Niña de septiembre a noviembre han aumentado a 59%, en comparación con 54% hace un mes.El Atlántico ya ha provocado 10 tormentas; la primera vez que el recuento ha alcanzado ese nivel en registros que se remontan a 1851. La tormenta tropical Josephine es la última, formada el jueves al este de Leewards, el arco de islas que separa el Caribe del Atlántico. La temporada apenas alcanzará su fase más activa a partir del 20 de agosto.La semana pasada, tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. como la Universidad Estatal de Colorado aumentaron sus pronósticos generales de temporada para la temporada de seis meses que termina el 30 de noviembre. Estados Unidos dijo que podrían formarse hasta 25 tormentas, mientras que Colorado ha pronosticado 24, las cuales serían las cifras más altas desde el récord de 28 de 2005, que incluyó el huracán Katrina.El agua caliente al otro lado del Atlántico, más la superficie más fría del Pacífico ecuatorial, influyeron en el aumento de las tormentas.Sin embargo, si se formara La Niña, sus impactos se extenderían mucho más allá de la temporada de huracanes. Cuando la superficie del Pacífico se enfría, crea una reacción en la atmósfera que altera los patrones climáticos en todo el mundo.La Niña puede secar el sur de EE.UU. durante el invierno, generando temperaturas más frías y tormentas en el norte. En América del Sur, las tierras de cultivo en Argentina pueden volverse más áridas, mientras que las lluvias más intensas son posibles en algunas partes de Brasil. Australia e Indonesia también pueden sufrir inundaciones.

