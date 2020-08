Siria.- Save the Children denuncia el "fracaso colectivo" tras la muerte de ocho niños en el campamento sirio del Al Hol

22/06/2020 Campo de desplazados de Al Hol, en Siria POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA SIRIA SERVICIO ILUSTRADO (AUTOMÁTICO) / EUROPA PRESS / C



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La ONG Save the Children ha denunciado que la muerte de ocho niños en menos de una semana en el campamento de desplazados de Al Hol, ubicado en el norte de Siria, representa un "fracaso colectivo", por lo que ha reclamado "acciones inmediata" a todas las partes para impedir nuevas "tragedias".



Las muertes tuvieron lugar entre el 6 y el 10 de agosto y, según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), cuatro se debieron a complicaciones por desnutrición y el resto a deshidratación por diarrea, insuficiencia cardiaca, hemorragia interna e hipoglucemia.



El dato triplica la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años registrada desde principios de año y las organizaciones temen que la tendencia se mantenga, ya que en el enclave aún hay unos 40.000 niños de más de sesenta países, parte de ellos familiares de presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico.



La directora de la respuesta en Siria de Save the Children, Sonia Khush, ha lamentado que las últimas muertes derivan de "la continua incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para reabrir el paso fronterizo más cercano", lo que ha derivado en "retrasos imperdonables" en la entrega de ayuda en un momento en el que la atención ya se ha visto reducida por la pandemia de coronavirus.



"En Al Hol, la consecuencia de esto es la muerte trágica y prevenible de ocho niños que, en otras circunstancias, habrían recibido el tratamiento que necesitaban para sobrevivir. No podemos permitir que la cifra de fallecidos siga aumentando", ha advertido.



Así, Khush ha reclamado "acciones inmediatas a todas las partes" para "prevenir nuevas tragedias", lo que pasa no solo por la reapertura fronteriza sino también por mejorar la atención sanitaria en el campamento, habilitando por ejemplo medidas para aislar a posibles casos de COVID-19 para que otras consultas no se vean afectadas.



Tanto la ONU como Save the Children han reiterado su llamamiento para que los países de origen de las familias de los niños asuman la repatriación. "Los nacidos de ciudadanos extranjeros tienen derecho a ser protegidos, incluso con documentación legal, reunificación familiar y repatriación a sus países de origen cuando sea lo mejor para ellos", subrayó el martes la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.