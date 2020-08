Santiago Segura, sobre una posible película con las Campos: "Estaría dispuesto a todo"

18/07/2019 Santiago Segura en la premiere de 'Padre no hay más que uno' SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 13 (CHANCE)



En la tarde de ayer, en Sálvame, Laura Fa contó una información que nos dejó con la boca abierta. Se trata de un posible nuevo proyecto laboral de las Campos con Santiago Segura y es que podrían ser las tres, protagonistas de una nueva película del director de cine. Una información que, poco más, y recorre todo el mundo porque sería un proyecto que nunca nos podríamos haber imaginado y, aunque todavía no han confirmado, sería el salto de las tres Campos al cine español.



María Teresa Campos entró en directo y explicó que se trataba de una propuesta que le hizo Santiago Segura a su hija, Carmen Borrego, hace tiempo, pero que no se había puesto nada encima de la mesa. Aunque no confirmó nada, esta mañana ha estado Santiago Segura en el plató de Espejo Público y ha seguido con la estrategia de silencio que están llevando las Campos.



Europa Press tiene declaraciones en exclusiva de Santiago Segura a su salida de Espejo Público y cuando le hemos preguntado si estaría dispuesto a hacer una película con las Campos ha confesado que: "Estaría dispuesto a todo, las veo muy bien". Tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber si finalmente, Terelu, María Teresa Campos y Carmen Borrego son las protagonistas de la nueva película de Santiago.