Salud.-Las personas transgénero y con género diverso tienen hasta seis veces más probabilidades de ser autistas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los adultos transgénero y género diverso tienen de tres a seis veces más probabilidades de ser diagnosticados como autistas que los cisgénero (individuos cuya identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer), según un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, que publican en la revista 'Nature Communications'.



Esta investigación, realizada con datos de más de 600.000 individuos adultos, confirma estudios previos a menor escala de las clínicas.



Una mejor comprensión de la diversidad de género en las personas autistas ayudará a proporcionar un mejor acceso a la atención médica y el apoyo posterior al diagnóstico para las personas autistas transgénero y de género diverso.



El equipo utilizó cinco conjuntos de datos diferentes, incluido uno de más de 500.000 personas recopiladas como parte del documental de Channel 4 '¿Eres autista?'. En estos conjuntos de datos, los participantes habían proporcionado información sobre su identidad de género y si habían recibido un diagnóstico de autismo u otras afecciones psiquiátricas como depresión o esquizofrenia. Los participantes también completaron una medida de rasgos autistas.



Sorprendentemente, en los cinco conjuntos de datos, el equipo descubrió que las personas adultas transgénero y de género diverso tenían entre tres y seis veces más probabilidades de indicar que fueron diagnosticadas como autistas en comparación con las personas cisgénero.



Si bien el estudio utilizó datos de adultos que indicaron que habían recibido un diagnóstico de autismo, es probable que muchas personas en el espectro autista no hayan sido diagnosticadas. Como se estima que alrededor del 1,1% de la población del Reino Unido está en el espectro autista, este resultado sugeriría que entre el 3,5 y el 6,5% de los adultos transgénero y de género diverso está en el espectro autista.



El doctor Meng-Chuan Lai, colaborador del estudio en la Universidad de Toronto, reconoce que aun "estamos comenzando a aprender más sobre cómo la presentación del autismo difiere en hombres y mujeres cisgénero. Comprender cómo se manifiesta el autismo en personas transgénero y de género diverso enriquecerá nuestro conocimiento sobre el autismo en relación con el género y el sexo. Esto permite a los médicos reconocer mejor el autismo y brindar apoyo personalizado y atención médica".



Las personas transgénero y de género diverso también eran más propensas a indicar que habían recibido diagnósticos de afecciones de salud mental, en particular depresión, que tenían más del doble de probabilidades que sus contrapartes cisgénero de haber experimentado.



Los participantes también obtuvieron puntuaciones medias más altas en las medidas de los rasgos autistas en comparación con las personas cisgénero, independientemente de si tenían un diagnóstico de autismo.



El doctor Varun Warrier, quien dirigió el estudio, destaca que "este hallazgo, utilizando grandes conjuntos de datos, confirma que la co-ocurrencia entre ser autista y ser transgénero y de género diverso es robusta. Ahora necesitamos entender la importancia de esta co-ocurrencia e identificar y abordar los factores que contribuyen al bienestar de este grupo de personas".



El estudio investiga la coexistencia entre la identidad de género y el autismo. El equipo no investigó si una causa la otra, precisan los autores.



El profesor Simon Baron-Cohen, director del Centro de Investigación del Autismo en Cambridge, y miembro del equipo, resalta que, "tanto las personas autistas como las personas transgénero y de género diverso están marginadas y experimentan múltiples vulnerabilidades. Es importante que protejamos los derechos de estas personas a ser ellas mismas, recibir el apoyo necesario y disfrutar de la igualdad y la celebración de sus diferencias, libres de estigma social o discriminación".