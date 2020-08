Rey Felipe.- Podemos Ibiza anuncia que no acudirá a los actos programados con motivo de la visita de los Reyes

13/08/2020 Representantes de Podemos Ibiza. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS PODEMOS IBIZA



La agrupación de Podemos en el municipio de Ibiza no asistirá a los actos programados con motivo de la visita a la Isla del Rey Felipe VI, el próximo lunes 17 de agosto.



En un comunicado, han explicado que, a su entender, la jefatura del Estado "ha de ser ostentada por una persona que haya sido elegida democráticamente y no por una cuestión de consanguinidad".



No obstante, han dejado claro que la no presencia de Podemos en esta visita "no debería ser la noticia". "La noticia debería ser que Felipe VI responda por fin a la pregunta sobre el paradero del huido rey emérito y anterior jefe del Estado", ha declarado el secretario general en Ibiza, Aitor Morrás.



El portavoz de la formación morada en el municipio ha señalado también que a Podemos le gustaría que en esta visita que realiza a las Pitiusas se acercase a ver al personal del Área de Salud de biza y Formentera y además, "podría aprovechar para pasar por el monolito y monumento a los represaliados por el franquismo y por la guerra civil, que también son personas que lucharon por el principio de la democracia en estas Islas".