Respuesta efectiva ante COVID-19 requiere colaboración de todos los actores

Detalle del trabajo de una científica brasileña en el laboratorio de Inmunología del Instituto del Corazón (Incor) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo el pasado 17 de marzo. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

México, 13 ago (EFE).- El compromiso de la industria farmacéutica de investigación para desarrollar una respuesta efectiva frente a la pandemia del COVID-19 requiere también de la colaboración de la comunidad científica, los Gobiernos y la academia, coincidieron expertos.

La velocidad de la pandemia, que suma en Latinoamérica más de 220.000 muertes y más de 5 millones de contagios, ha obligado a las farmacéuticas a unirse desde diferentes frentes para encontrar lo más rápido posible soluciones para afrontar el SARS-CoV-2.

"Hemos visto una gran colaboración entre la industria, gobiernos, academia, porque queremos conseguir los datos en el menor tiempo posible para obtener el tratamiento y que pueda estar disponible", dijo durante un seminario virtual Rafael Andrés Díaz-Granados, director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma).

El directivo señaló que en este tipo de emergencias sanitarias los tratamientos tienen un impacto a corto plazo "y pueden salvar vidas de forma inmediata", por ello la premura por encontrar el tratamiento para la COVID-19 ha sido muy rápida.

Explicó que se está usando la experiencia y los conocimientos de la industria para acelerar el desarrollo de tratamientos y vacunas que sean seguras y eficaces.

LA PANDEMIA, UN DESAFIO CIENTIFICO

Fabiane El-Far, directora ejecutiva de Asuntos Médicos, Vacunas y Enfermedades Infecciosas en América Latina de MSD, detalló que la pandemia se ha convertido en todo un desafío científico a nivel mundial, sobre todo porque cada día se ha descubierto más sobre el virus.

"Aprendimos que hay 4 fases distintas de este virus, no teníamos conocimiento de esto en enero", manifestó.

Y recalcó que para combatir esta pandemia está claro que se deben tener "varias soluciones de prevención y tratamiento".

Al respecto, Daniel Ciriano, líder de Medical Affairs Competency Roche Pharma International, dijo que es esencial la colaboración de los distintos actores de la salud para lograr una respuesta rápida y efectiva para combatir la COVID-19.

"Hemos logrado articular una colaboración que no habíamos visto anteriormente entre empresas pequeñas, medianas y grandes", aseveró.

INDISPENSABLE ATENDER ENFERMEDADES CRONICAS

Los especialistas expusieron también la importancia de no olvidar a otras enfermedades que ocupan también un lugar preponderante en los sistemas de salud.

Por ello es necesario, puntualizó Ciriano, que se garantice la continuidad del tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer "lo cual ha sido un desafío durante la pandemia".

Indicó que es muy importante el esfuerzo que se debe hacer para dar un soporte adecuado a los pacientes crónicos que están siendo afectados indirectamente por la pandemia.

Para ellos, aseguró, "se requiere una respuesta de parte de la empresa privada y del área pública".

El doctor Carlos Garay, vicepresidente y Regional Head de Oncología para América Latina y Canadá de Novartis México, dijo que es importante que a los pacientes crónicos no solo se les proteja del virus con mascarillas "sino que deben tener sus medicamentos" para atender sus padecimientos.

Del mismo modo, dijo que si bien existen actualmente muchas investigaciones enfocadas en encontrar una vacuna y tratamiento para la COVID-19, es importante "tener estudios con robustez y evidencia científica para poder dar resultados que tengan validez".

Rafael Andrés Díaz-Granados aseguró que la industria farmacéutica está trabajando de la mano con fabricantes de diferentes países para poder aumentar la capacidad de producción de una eventual vacuna o tratamiento.

Sin embargo, dijo que una vez que estos estén listos deben producirse con el enfoque de garantizar que lleguen a toda América Latina.

Del mismo modo, apuntó que la pandemia tiene un impacto multifactorial y, por ende, la solución debe ser también multifactorial.

"Solo hay una forma de que el mundo sobreviva a la pandemia y es a través de la ciencia", concluyó.