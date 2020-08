Racing Point 'despide' a Hülkenberg con agradecimiento

Nico Hulkenberg. EFE/EPA/Bryn Lennon /Archivo

Montmeló (Barcelona), 13 ago (EFE).- El equipo Racing Point de Fórmula Uno transmitió su agradecimiento al alemán Nico Hülkenberg, en quien confió como sustituto del mexicano Sergio Pérez en los dos Grandes Premios disputados en Silverstone (Reino Unido).

Su hoja de servicios no continuará esta semana en Montmeló, toda vez que el 'Checo' ha dado negativo en el test de coronavirus. Ya libre de la COVID-19, una enfermedad que superó en la última quincena con síntomas leves, el piloto mexicano recuperará su volante en el Gran Premio de España.

"Al mismo tiempo que le damos la bienvenida a 'Checo', queremos darle las gracias a Nico por el fantástico trabajo que ha hecho para nosotros estas dos últimas semanas", dijo este jueves el director del equipo Racing Point, Otmar Szafnauer.

"Se tiró a la piscina sin tiempo para prepararse y puede estar muy orgulloso de su actuación. Le ha recordado a todo el mundo su talento", abundó.

Con el positivo de Sergio Pérez a las puertas del Gran Premio de Gran Bretaña, Racing Point debió articular a toda prisa una solución de emergencia. Rescató para la Fórmula Uno a Nico Hülkenberg, confiando en que la experiencia pesaría más que su inactividad. Llevaba ocho meses alejado de los circuitos.

La escudería reconoció que Nico les sorprendió por el modo en el que se readaptó a la competición. Su confirmación, de hecho, se produjo diez minutos antes del inicio de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Tuvo incluso que pedirle prestado un mono al canadiense Lance Stroll, su compañero durante las últimas dos semanas.

En esa primera carrera en Silverstone no le acompañó la fortuna. No pasó el corte hacia la Q3 y no se dejó ver en carrera. Un problema mecánico dejó su Racing Point en el garaje.

El equipo, sin embargo, destacó su capacidad para sobreponerse a ese incidente. El Gran Premio del 70 Aniversario, disputado también en Silverstone, le dio una segunda oportunidad. Brilló en la tanda clasificatoria al lograr el tercer puesto de la parrilla y puntuó en carrera. Fue séptimo 252 días después de su anterior Gran Premio.

Con ese resultado devuelve el testigo a Sergio Pérez. El mexicano recuperará su volante en el circuito de Barcelona-Cataluña tras haber dejado atrás la COVID-19 con algunos síntomas leves.

"He podido seguir entrenando y asegurarme de estar listo para volver a ponerme al volante del coche. (...) Definitivamente, eché de menos las carreras y fue difícil verlas desde fuera. No puedo esperar para volver a la pista", comentó el Checo, ya preparado para volver a conducir su monoplaza rosa.