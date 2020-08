Putin no tiene previsto reunirse con Lukashenko

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN/Archivo

Moscú, 13 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tiene previsto reunirse con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, informó este jueves la oficina de prensa del Kremlin.

"No hay tal reunión en la agenda", dijo un portavoz de la Presidencia rusa a la agencia oficia RIA Nóvosti ante informaciones difundidas en redes sociales de que Lukashenko habría viajado con urgencia a Moscú para reunirse con Putin.

Tras las elecciones presidenciales del pasado día 9, en las que el líder bielorruso, en el poder hace 26 años, fue reelegido con poco más del 80 por ciento según la cifras oficiales, estalló una ola de protestas que abarca la totalidad de la geografía de esa antigua república soviética y que continúa hasta el día de hoy.

Las protestas contra lo que los opositores denuncian como fraude electoral, que se han cobrado dos muertos -uno de ellos en custodia policial-, han sido reprimidas por la fuerzas antidisturbios con extrema violencia, como puede apreciarse en las imágenes difundidas en las redes sociales.

Según el Ministerio del Interior de Bielorrusia, cerca de 7.000 personas han sido detenidas desde el comienzo de las protestas.

"Por participar en acciones masivas no autorizadas en la noche del 12 al 13 de agosto fueron detenidas más de 700", escribió en su cuenta de Telegram la portavoz de esa cartera, Olga Chemodánova, que destacó que "los desórdenes en el país han perdido su carácter masivo".

Los resultados de las elecciones han sido impugnados por los cuatro candidatos que compitieron con Lukashenko.

La abanderada de la oposición unificada, Svetlana Tijanóskaya, dejó el país y se refugió en Lituania el martes pasado.

Según su entorno, la candidata fue obligada a abandonar Bielorrusia después de reunirse con altos cargos de las fuerzas de seguridad bielorrusas en la sede de la Comisión Electoral Central durante varias horas.