Portaltic.-Apple planea lanzar en octubre las suscripciones Apple One, que unirán todos sus servicios digitales, según Bloomberg

MADRID, 13 (Portaltic/EP)



Apple trabaja en una nueva suscripción digital, conocida como Apple One, que permitirá acceder de forma conjunta a todos los servicios digitales de la compañía y que planea lanzar en octubre, según ha informado Bloomberg.



La nueva suscripción en bloque Apple One tiene como objetivo potenciar los servicios digitales de Apple, ya que se proporcionará a un precio mensual más bajo que todos por separado, así como competir con el servicio Prime de Amazon.



El servicio contará con tres planes diferentes, según las fuentes de Bloomberg: uno básico, con Apple Music y Apple TV+; otro más caro, que además de los anteriores añade Apple Arcade; y un tercero más completo, que incorpora todos los servicios digitales, incluido Apple News+.



Estos servicios se acompañarán por un modelo adicional que además de la suscrupción a los servicios digitales de Apple añadirá también alojamiento extra en el servicio de almacenamiento en la nube iCloud.



Apple planea lanzar su servicio Apple One el mes de octubre, a la vez que la fecha de lanzamiento prevista para los nuevos móviles iPhone, sucesores del actual iPhone 11. Será compatible con la nueva versión de su sistema operativo iOS 14.



Bloomberg ha revelado también que Apple trabaja en un servicio adicional de suscripción -con el nombre en clave 'Seymour'- que permitirá asistir a clases de 'fitness' a través de una aplicación para el iPhone, iPad y Apple TV.