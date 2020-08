O.Próximo.- La Autoridad Palestina tilda de "agresión" y "traición a Jerusalén" el acuerdo entre Israel y EAU

Pide una reunión de emergencia de la Liga Árabe y la OCI y llama a consultas a su embajador



Hamás habla de "puñalada por la espalda" en medio de las críticas generalizadas de las facciones palestinas



La Autoridad Palestina ha tildado este jueves de "agresión contra el pueblo palestino" y "traición a Jerusalén" el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para normalizar sus relaciones diplomáticas, que ha contado con la mediación de Estados Unidos.



Nabil Abú Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha resaltado que el pacto es "un golpe a la Iniciativa Árabe de Paz y a las decisiones de las cumbres árabes e islámicas", antes de agregar que supone además "una traición a la mezquita de Al Aqsa".



"Este acuerdo es un reconocimiento 'de facto' de Jerusalén como capital de Israel", ha señalado Abú Rudeina tras una reunión de urgencia de la cúpula palestina convocada por Abbas tras el anuncio del acuerdo, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



Asimismo, ha manifestado que los líderes palestinos han rechazado toda relación entre una congelación de los "ilegales" planes de anexión de Israel de zonas de Cisjordania con una normalización de las relaciones, antes de pedir al resto de países de la región que no den este paso.



"Ni EAU ni ninguna otra parte tiene derecho a hablar en nombre del pueblo palestino. La cúpula palestina no permitirá que nadie interfiera en los asuntos palestinos o decida sobre sus derechos legítimos en su patria", ha argumentado.



De esta forma, ha reiterado que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) "es el único y legítimo representante del pueblo palestino" y que "el pueblo palestino está unido detrás de sus líderes, encabezados por Abbas, ante esta brutal declaración tripartita".



Abú Rudeina ha desvelado además que las autoridades palestinas han pedido una reunión de emergencia de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) con la intención de que ambas organizaciones emitan resoluciones de condena contra EAU por este acuerdo.



LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR



Por otra parte, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, ha anunciado que el embajador palestino en la capital emiratí ha sido llamado a consultas a raíz del acuerdo entre Israel y EAU.



Las condenas al anuncio se han sucedido desde todo el espectro palestino y diversos grupos y milicias han expresado su rechazo al acuerdo.



La destacada política Hanan Ashraui, miembro del consejo ejecutivo de la OLP, ha lamentado que "Israel ha sido premiado por no declarar abiertamente lo que ha estado haciendo a Palestina de forma ilegal y persistente desde el inicio de la ocupación".



"EAU ha sacado a la luz sus acuerdos secretos y la normalización con Israel. Que nos hagan un favor. No somos la hoja de parra de nadie", ha resaltado, en una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en la red social Twitter.



Asimismo, ha citado el mensaje publicado en Twitter por el príncipe heredero de EAU, Mohamed bin Zayed, para anunciar el acuerdo y le ha deseado que "nunca experimente la agonía de ver cómo roban su país".



"Que nunca sientas el dolor de vivir en cautividad bajo ocupación. Que nunca presencies la demolición de tu casa o el asesinato de tus seres queridos. Que nunca seas vendido por tus 'amigos'", ha remachado Ashraui.



En esta línea se ha expresado Abbas Zaki, miembro del consejo central de Al Fatá, quien ha dicho que el acuerdo "supone el abandono de los deberes nacionales, religiosos y humanitarios hacia la causa palestina" por parte de las autoridades emiratíes.



"PUÑALADA POR LA ESPALDA"



Por su parte, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Fauzi Barhum, ha dicho que el acuerdo es "peligroso" y supone "un premio gratis a la ocupación israelí por sus crímenes y violaciones contra el pueblo palestino".



"Condenamos cualquier forma de normalización con la ocupación, lo que es considerado una puñalada por la espalda a la causa palestina de la que se beneficia el enemigo israelí, que se ve incitado a cometer más crímenes y violaciones contra nuestro pueblo y sus lugares sagrados", ha argüido.



Yihad Islámica ha cargado igualmente contra el acuerdo y ha manifestado que "la normalización es una rendición", antes de argüir que "no cambiará los hechos sobre el terreno, sino que hará a la ocupación aún más terrorista", tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.



El acuerdo ha sido criticado también por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que ha hablado también de "puñalada por la espalda al pueblo palestino y a su causa nacional" y de "nueva conspiración contra la nación árabe".



De esta forma, ha apuntado que "allana el camino para una guerra más agresiva, una expansión sionista, una judaización a través de asentamientos en la tierra palestina con el visto bueno emiratí". "Lo que contiene el acuerdo es un paso hostil por parte de EAU contra nuestro pueblo y una clara amenaza a los intereses de la nación árabe", ha remachado.



EL ACUERDO



El Gobierno de Israel ha accedido a no anexionar las zonas de Cisjordania que tenía previsto declarar bajo soberanía israelí en el marco de un acuerdo para normalizar relaciones con EAU, que las tres partes han descrito como "histórico".



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en rueda de prensa que el acuerdo es "muy importante" y ha incidido en que "esto es algo que no se había logrado en más de 25 años", en referencia al acuerdo de paz entre Israel y Jordania en 1994.



"Ahora que se ha roto el hielo, espero que más países árabes y musulmanes sigan el ejemplo de EAU", ha señalado Trump, quien ha hecho hincapié en que Estados Unidos "está discutiendo ya esto con otras naciones".



Como resultado de la normalización de relaciones, y "a petición del presidente Trump", las autoridades de Israel han accedido a suspender "la declaración de la soberanía" en los territorios incluidos dentro del plan de paz de la Administración norteamericana, lo que paralizaría cualquier gesto sobre Cisjordania.



Este hito es precisamente el que ha destacado en Twitter el príncipe heredero emiratí al informar del acuerdo, en virtud del cual "EAU e Israel también han acordado cooperar y establecer una hoja de ruta hacia el establecimiento de relaciones bilaterales".



Sin embargo, el primer ministro israelí ha destacado en una rueda de prensa similar que el acuerdo "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación con Estados Unidos.



"Nunca renunciaré a nuestros derechos en nuestra tierra", ha dicho, al tiempo que enfatizado su compromiso con la anexión, antes de desvelar que Trump pidió una suspensión temporal de los planes, lo que implica que no serán totalmente cancelados.