Nike ofrecerá un tributo a Kobe Bryant con el lanzamiento de la "Mamba Week"

Fotografía tomada el pasado 24 de febrero en la que se registró una toma general del homenaje póstumo al legendario jugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant, quien había fallecido el 26 de enero anterior en un accidente aéreo, en el estadio Staple Center de Los Angeles (California, EE.UU.). EFE/Etienne Laurent/Arhcivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 13 ago (EFE).- La legendaria carrera del base Kobe Bryant será recordada y celebrada junto con su exitosa asociación e impacto en la industria atlética, después que la compañía Nike lance a partir del próximo 23 de agosto la "Mamba Week", fecha en la que cumpliría 42 años, el icono de Los Angeles Lakers.

Al día siguiente, se celebrarán los dos números de camiseta usados durante las dos décadas de carrera de Bryant como jugador.

El concepto de la "Mamba Week" sigue al nombre de la celebración de Nike del último partido de la NBA de Bryant, la salida del 13 de abril de 2016 en el Staples Center denominada "Mamba Day" que lo vio abandonar el campo y retirarse del deporte activo con 60 puntos ante los Jazz de Utah.

La programación de una semana de lanzamientos de productos marcará la primera vez que Nike lanza las codiciadas zapatillas o camisetas exclusivas de Bryant desde su muerte trágica en enero, cuando Bryant, su hija Gianna y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero mientras se dirigían a la Academia Deportiva Mamba para un torneo de baloncesto.

Nike trabajó en conjunto con su esposa Vanessa Bryant para finalizar la estrategia de la "Mamba Week", según las fuentes.

Inicialmente, hubo incertidumbre interna después de la muerte de Bryant en torno a los planes de la compañía para su serie de zapatillas Kobe, que incluían 11 modelos exclusivos durante su carrera como jugador, seis modelos exclusivos adicionales lanzados después de su retiro, junto con varios zapatos de menor precio.

Después de una serie de reuniones de planificación que se extendieron durante meses, Nike ha confirmado un compromiso continuo de celebrar a Bryant mediante lanzamientos de productos que, en última instancia, beneficiarán la financiación de iniciativas deportivas para jóvenes.

"Nike continuará lanzando calzado deportivo Kobe "Protro", lo que permitirá a los millones de aficionados que inspiró en todo el mundo mantener vivo el legado de Bryant", informó la compañía a través de un comunicado. "Nike también continuará trabajando con la NBA para lanzar cantidades limitadas de la icónica camiseta de Los Angeles Lakers de Bryant".

El concepto "Protro" en sí fue inicialmente un término acuñado por Bryant durante una serie de reuniones de intercambio de ideas con los diseñadores de Nike para discutir hacia dónde se dirigía su línea después de su retiro.

Si bien las zapatillas anteriores de Michael Jordan han creado un próspero negocio de zapatillas retro que aún genera alrededor de 3.000 millones al año, Bryant quería adoptar un enfoque diferente que simplemente lanzar cada zapato tal como está, combinando rendimiento y retro en una estrategia.

"Siempre buscamos aprovechar las cosas que hemos hecho en el pasado y tratar de mejorarlas. Protro se trata de evolucionar y mejorar las cosas que fueron", comentó Bryant en 2018, justo antes del lanzamiento del Kobe 1 Protro.

La exestrella de la NBA también dijo entonces que quería construir un negocio que no se basara solo en cosas que hubiese hecho en el pasado.

"Es importante que la marca sea sinónimo de desempeño y que todo lo que hacemos sea innovador. Incluso si lanzamos calzado del pasado, todavía debe basarse en el rendimiento", destacó Bryant.

Durante la 'Mamba Week', se espera que Nike lance varios colores de las Kobe 5 Protro, las zapatillas que usó Bryant durante la temporada 2009-10 de la NBA cuando ganó su quinto campeonato.

Una versión con acento dorado contará con gráficos de los pares que usó durante las Finales de 2010, mientras que un trío de combinaciones de colores con la boutique Undefeated con sede en Los Ángeles celebrará su inducción al Salón de la Fama.

La marca también lanzará camisetas de los Lakers con sus números 8 y 24, con la mitad delantera de la camiseta celebrando la primera década de su carrera y su segundo número en la parte posterior.

"Como parte de defender el legado de Kobe, la Fundación Nike hará una donación de un millón de dólares a la Fundación Deportiva Mamba y Mambacita en memoria de Kobe y Gianna", informó Nike. "La fundación, cuya misión es lograr un impacto positivo a través del deporte, utilizará estos fondos para promover el objetivo de Kobe de mantener activos a los niños y encaminarlos hacia el éxito en la vida, además de preservar la mentalidad y ética de Bryant".

En 2018, Bryant publicó un libro con un título similar, The Mamba Mentality: How I Play, que revela las inspiraciones que impulsaron su ética de trabajo a lo largo de sus 20 años de carrera en la NBA.

Desde su fallecimiento, los jugadores de la Liga han seguido usando sus zapatillas y, a menudo, harán referencia a esa "Mentalidad Mamba" como una fuerza impulsora de inspiración y un punto de conexión con el legado de Bryant.