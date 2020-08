Neuer contra ter Stegen, el duelo por la portería alemana pasa a la Champions

Imagen de archivo de los porteros Manuel Neuer (i) y Marc-Andre ter Stegen (d). EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Berlín, 13 ago (EFE).- El partido de este viernes entre el Bayern y el Barcelona en cuartos de final de la Liga de Campeones será, a la vez, una prolongación del duelo que libran por la titularidad en la selección alemana los porteros Marc André ter Stegen y Manuel Neuer.

"Los dos forman parte del grupo altamente exclusivo de los mejores del mundo", dijo el entrenador de porteros de la selección alemana, Andreas Köpke.

"En la selección tenemos que estar satisfecho de tener dos porteros así aunque no se pueda ser justo con ambos al repartir los minutos", agregó.

En la constelación actual en la selección Neuer, de 34 años, es el titular y Ter Stegen, 6 años menor, el aspirante y el candidato a la sucesión.

Los éxitos en el Barcelona le han dado a Ter Stegen argumentos para formular exigencias pero los galones de Neuer pesan mucho y ni siquiera la larga lesión antes del Mundial 2028 pudo apartarlo de la titularidad.

Köpke sabe lo que son las luchas por la portería en la selección. El mismo tuvo que resignarse al ver como en el Mundial 94 el entonces seleccionador Berti Vogts apostaba por Bodo Ilgner.

Luego, cuando Köpke fue titular, tuvo que soportar la presión de un joven talentoso que se llamaba Oliver Kahn. Posteriormente Köpke estuvo en el equipo técnico que, antes del Mundial 2006, le comunicó a Kahn que el titular sería Jens Lehmann.

Sin embargo, con respecto a todos esos viejos duelos hay una diferencia y es que Neuer tienen un estatus en Alemania que no había tenido ninguno de sus antecesores y que Ter Stegen, a nivel de clubes, acumula éxitos que no tenían los anteriores aspirantes.

La revista "Kicker", de cara al partido de mañana, ha hecho un paralelo del desempeño de los dos porteros en la actual temporada de la Liga de Campeones.

Neuer ha mantenido su portería imbatida en cuatro partidos, ter Stegen en dos. Neuer ha encajado seis goles, ter Stegen cinco.

El promedio de toques de pelota por partido de los dos, 49 de Neuer y 39 de ter Stegen, muestra que se está ante dos metas que participan activamente en el juego de sus equipos y que veces asumen una especie de condición de líbero.

Neuer, con un promedio de 41 pases por partido, tal vez más que ter Stegen, que solo ejecuta 28. La efectividad de los pases, con 88,3 por ciento, es también superior en Neuer frente a un 83,4 por ciento de ter Stegen.

En los pases largos la diferencia es aún más grande con 61,8 por ciento para Neuer y 46,7 por ciento para ter Stegen.

Ter Stegen ha tenido que parar más balones que Neuer -uno cada 27 minutos frente a uno cada 40 minutos- y ha tenido en ese capítulo mejor porcentaje de acierto con un 82,1 por ciento frente a un 75 ciento.

El partido de este viernes no decidirá la lucha por la titularidad en la selección. Pero muchos ojos en Alemania estarán puestos en el rendimiento de los dos porteros. Cada uno tiene una Liga de Campeones en su palmarés. Para uno de los dos, esta podría ser la segunda.