Naomi Harris y XR lanzan un cortometraje contra la pérdida de bioversidad

Madrid, 13 ago (EFE).- La actriz Naomi Harris y la plataforma de acción climática Extinction Rebellion (XR) lanzan el cortometraje animado 'Extinction Emergency' para advertir y concienciar sobre la pérdida de biodiversidad, el consumismo desbocado y la crisis ecológica, así como sobre sus consecuencias en la vida humana.

"Tú eres un maravilloso ser humano. Tú tienes el poder para realizar un gran cambio" son las primeras palabras que pronuncia Harris en este vídeo y que sirven para recordar que se está produciendo "una extinción masiva" ya que "un millón de especies están en riesgo de desaparecer".

La historia, informa XR en España, relata como "la humanidad es responsable" de esta situación ya que "ignora las señales de la ciencia" y pide una mayor concienciación entre la población para llevar a cabo un consumo responsable que tenga en cuenta la contaminación y el desperdicio de recursos y la adopción de "medidas positivas" en materia climática por parte de los gobiernos.

"Tres cuartas partes de la tierra y dos terceras partes de los océanos se han visto afectados de manera negativa por la industria, las granjas y la sobrepesca" y han acelerado "la desaparición de la vida salvaje", insiste el cortometraje.

"Los pájaros y los insectos se encuentran al borde de la extinción", continúa, al mismo tiempo que recalca que este fenómeno lo sufren "todos los ecosistemas del planeta" y perjudica a la vida humana, ya que altera "la cadena trófica" e incrementa "el riesgo de contraer enfermedades y de que se produzcan hambrunas".

Por ello, el cortometraje concluye apuntando que es necesario que "los individuos se unan" para abordar la emergencia climática "antes de que sea demasiado tarde" y la situación sea "irreversible".

Esta pieza audiovisual es la primera de una serie de vídeos explicativos de dos partes que se centrará en el ámbito de la crisis climática y ecológica.

El corto 'Why We Must Act Now', que será publicado el 28 de agosto y al que prestará su voz la actriz Keira Knightley, ahondará en las explicaciones introducidas en 'Extinction Emergency' sobre qué está causando el cambio climático y qué sucederá si la sociedad y los actores políticos no actúan de forma rápida y efectiva para atajar este problema.